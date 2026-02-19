李 “反시장 담합행위 영구퇴출 검토”

李 “反시장 담합행위 영구퇴출 검토”
“공정 경쟁 가로막는 암적 존재
설탕·밀가루 등 뿌리깊게 퍼져”
이재명 대통령은 “시장 지배력을 악용한 담합 행위는 공정한 경쟁을 가로막고, 시장 신뢰를 훼손하며, 국민 경제 발전을 방해하는 암적 존재”라며 “담합을 반복한 기업을 시장에서 영구 퇴출하는 방안을 검토하겠다”고 밝혔다.
이 대통령은 19일 청와대에서 주재한 수석·보좌관회의에서 “우리 사회에는 설탕, 밀가루, 육고기, 교복, 부동산 등 경제·산업 전반에서 반시장적인 담합 행위가 뿌리 깊게 퍼져 있다”며 이같이 말했다. 이어 “담합 이득을 훨씬 넘어서는 무거운 제재가 뒤따라야 한다”며 “형사처벌 같은 형식적 제재가 아니라 경제이권 박탈이나 경제적 부담 강화 같은 실질적 경제제재가 돼야 한다”고 강조했다.
이 대통령은 “(담합이) 다 돈 벌자고 하는 일이라 처벌은 큰 효과가 없어 보인다. 형사처벌에 많이 의존하다 보면 우리가 겪었던 처벌만능주의, 사법국가로 잘못 흘러가게 될 수 있다”고 진단했다. 그러면서 “반시장적 행위가 반복될 땐 아예 시장에서 영구적으로 퇴출하는 방안도 적극 검토해야 한다. 시장교란 세력 발본색원을 위해 범정부 차원의 강력하고 신속한 대처를 당부드린다”고 주문했다.
이 대통령은 설 연휴 기간 엑스(X) 계정에 수차례 지적한 다주택자 투기 문제 해결 의지도 재차 밝혔다. 이 대통령은 “불평등과 절망을 키우는 망국적인 부동산 공화국을 극복하고, 누구에게나 공정하고 합리적인 사회질서를 확립하며 지속적으로 성장·발전하는 ‘모두의 경제’를 함께 만들어 가겠다”며 “대한민국의 가장 큰 머슴이자 주권자의 도구로서 국민과 함께 좌고우면하지 않고 미래를 향해 전력 질주하겠다”고 말했다. 그러면서 “우리 정치도 사사로운 이익이나 작은 차이를 넘어 힘을 모아주시길 당부드린다”고 강조했다. 부동산 정책을 비판해 온 야당을 겨냥한 발언으로 풀이된다.
이 대통령은 공직사회의 신속·적극 행정 필요성을 강조하며 “적극 행정을 하다가 피해를 보는 공직자가 나오지 않도록 종합적 보호제도를 마련하고, 민생 개선에 공헌한 공직자를 격려하는 포상제도 역시 적극 발굴하고 활용해 달라”고 당부했다. 비공개 회의에선 성과에 기반해 투자 우선순위를 조정하는 예산안 편성체계 구축 방안이 논의됐다고 김남준 청와대 대변인이 밝혔다. 글로벌 과학기술 인재확보 전쟁 대응 방안에 관한 토론도 진행됐다. 이 대통령은 지방정부가 환경미화원 적정임금을 보장하지 않고 있다는 문제 제기와 관련해 감사·전수조사 등을 통한 실태 파악도 지시했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사