금융지주들 제친 미래에셋… 실적타고 천장 뚫는 증권주
자본시장 자금이동 상징적 장면
미래에셋증권이 19일 하나금융지주의 시가총액을 제쳤다. 코스피가 강한 상승세를 보이면서 증권사 실적이 사상 최고치를 경신하면서다. 은행에서 자본시장으로의 자금 이동을 나타내는 상징적인 장면이라는 평가가 나온다.
19일 한국거래소에 따르면 이날 미래에셋증권은 전 거래일보다 8900원(14.45%) 오른 7만500원에 장을 마감했다. 시가총액은 약 39조9795억원으로 40조원 돌파를 눈앞에 뒀다. 이날 급등으로 미래에셋증권은 코스피 시총 22위인 하나금융지주(35조1525억원)를 제치고 시총 18위에 올랐다. 미래에셋증권은 지난달엔 우리금융지주 시총을 추월했다.
설 연휴 직전 거래일인 13일 하나금융지주 시총은 35조5143억원으로 당시 미래에셋증권 시총(34조9324억원)을 소폭 웃돌았다. 하지만 단 1거래일 만에 역전되며 5조원 가까이 격차가 벌어졌다. 미래에셋증권이 올해 186.00% 상승하는 동안 하나금융지주는 35.22% 올랐다. 미래에셋증권은 특히 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 우주기업 스페이스엑스(X) 기업공개(IPO) 등 주가를 끌어올리는 기대감도 작용한 것으로 보인다. 미래에셋증권은 스페이스X에 4000억원 규모를 투자했다.
정부의 상법개정 등 증시 활성화 정책과 반도체 대형주 실적 성장세 등에 힘입어 코스피가 연일 신고가를 경신하면서 증권사 실적이 오른 영향도 적지 않다. 이날 SK증권(29.96%)과 한화투자증권(29.89%) 등 중소형 증권사는 상한가로 치솟았다. 대형 증권사인 NH투자증권(18.93%), 삼성증권(10.40%), 한국금융지주(10.10%)도 크게 올랐다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
