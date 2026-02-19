2시간 만에 끝난 제네바 회동… 우크라전 ‘6월 종전’ 멀어지나
우크라 동부 영토 문제 등 이견
미국의 중재로 스위스 제네바에서 이틀간 열린 우크라이나전쟁 종전을 위한 3자 회담이 성과 없이 끝났다. 우크라이나 동부 영토 문제 등에서 양측이 이견을 좁히지 못한 것으로 분석된다.
러시아 타스통신은 소식통을 인용해 18일(현지시간) 열린 협상이 2시간 만에 끝났고, 러시아 대표단이 제네바를 떠났다고 보도했다. 협상 직후 우크라이나 대표 루스템 우메로우 국가안보국방위원회 서기는 “진전은 있었지만 현 단계에서 세부사항을 발표할 수 없다”고 말했고, 러시아 대표 블라디미르 메딘스키 크렘린궁 보좌관은 “어려웠지만 실질적이었다”고 평가했으나 구체적인 성과는 없었다고 전했다.
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 “최종 단계에 도달할 수 있었는데 러시아가 지연시켰다”고 비판했다. 이날 협상에선 전쟁포로 교환과 민간인 석방 등 인도주의적 문제도 다뤄질 것으로 전망됐지만 영토 문제로 진전을 보지 못한 것으로 알려졌다. 뉴욕타임스는 “협상단이 우크라이나 동부 지역 통제권에 대한 타협점을 찾기 위해 노력해 왔다”고 전했다.
다만 캐럴라인 레빗 미 백악관 대변인은 이날 “양측 모두 의미 있는 진전을 이뤘고, 계속 협력하기로 합의했다”고 말했다. 미국 측 대표단을 이끈 스티브 위트코프 미 중동특사도 “각국 지도자에게 상황을 보고했다”며 합의 도출을 위해 지속적인 노력을 해 왔다고 전했다.
오는 24일 전쟁 발발 4주년을 앞두고 양측이 영토 문제 등에서 평행선을 달리고 있어 미국이 제시한 ‘6월 종전 시한’을 지키지 못할 것이라는 전망이 우세하다. 협상 중에도 러시아가 우크라이나의 에너지 시설을 겨냥해 대규모 폭격을 퍼부었고, 우크라이나도 러시아의 수출 거점인 항만 시설을 공습하며 맞대응했다.
