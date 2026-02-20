443일 숨가빴던 내란정국 일단락… “이젠 민생 집중해야”

尹 단죄로 대부분 법의 심판대

李정부 내란청산 큰 축 마무리

전문가 “내치·경제” 한목소리

특히 갈라진 국론통합 힘써야

윤석열 전 대통령의 내란우두머리 혐의 유죄를 촉구해온 시민단체 회원들이 19일 서울 서초구 서울중앙지방법원 인근에서 사형 선고를 요구하고 있다. 연합뉴스

12·3 비상계엄의 총책임자인 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 19일 나오면서 443일만에 내란 정국이 일차적으로 마무리됐다. 내란중요임무종사 혐의가 인정된 한덕수 전 국무총리와 김용현 전 국방부 장관 등을 비롯해 윤 전 대통령 부부까지 사회에 극심한 충격을 안겼던 이들이 법대 위에서 준엄한 법의 심판을 받았다. 헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF) 활동으로 공직사회 위법행위도 엄단하며 내란을 둘러싼 사법·행정적 단죄가 이뤄졌다.



이재명정부 출범 이후 전면에 내세웠던 내란청산 작업의 큰 축이 일단락되면서 이제 정부는 실질적 국정과제에 전념해야 한다는 목소리가 나온다. 오피니언 리더들은 윤 전 대통령에 대한 1심 선고와 헌법존중 TF 활동 종료를 기점으로 이제는 국정 무게추를 내치와 국민통합, 경제, 민생 중심으로 옮겨야 한다고 조언했다.



이내영 고려대 정치외교학과 교수는 “이번 선고로 사법부 결정을 존중하는 국정 기반이 마련됐다”며 “계엄사태 이후 이어진 정치적 갈등이 진정되고 정치 핵심 어젠다가 새롭게 설정되는 계기가 돼야 한다”고 말했다. 윤종빈 명지대 정치외교학과 교수도 “이번 선고는 그동안 무너진 헌법 질서와 민주주의 질서가 회복되는 전환점이 될 것”이라고 했다.



윤석열 전 대통령 지지자들이 19일 서울 서초구 서울중앙지방법원 인근에서 윤 전 대통령의 무죄 선고를 요구하며 태극기와 성조기를 흔들고 있다. 윤웅 기자

윤 전 대통령 재판과 TF 활동 종료를 단순한 사법·행정적 결론에 그치지 않고, 헌정질서 회복과 실질적 국정과제 추진으로 전환하는 신호탄으로 삼아야 한다는 조언도 나왔다. 윤 교수는 “이제 국민 눈높이에서 민생, 경제, 부동산 정책, 관세 등 실질적 과제 추진이 필요하다”고 제언했다. 이 교수도 “경제 정책과 민생 회복, 특히 외교·안보와 같이 엄중한 현안에서 여야 간 관점 차이는 있더라도 생산적으로 문제를 풀어가야 한다”고 지적했다.



법조계에서는 사회 안정을 위해 이제는 국회가 민생법안 입법에 집중해야 할 때라는 지적이 나온다. 지방선거를 앞두고 내란청산이 반복적으로 선거전략으로 소모돼선 안 된다는 우려도 있다. 김선택 고려대 법학전문대학원 교수는 “여야가 민생과 직결된 중요한 개혁 입법보다는 자신들이 관심 있는 입법에만 집중하고 있다”며 “지방선거가 코앞인데 선거구 획정조차 마무리되지 않은 상황”이라고 지적했다. 이어 “민생 관련 법안 처리에 집중해야 할 때”라고 강조했다. 임지봉 서강대 법학전문대학원 교수도 “이번 선고로 진상규명과 책임자 엄벌이 이뤄졌고, 12·3 비상계엄이 내란으로 규정됐으니 재발방지를 위한 제도적 방안은 차차 마련될 것”이라며 “이제 국회는 민생과 개혁 법안 처리에 우선순위를 둬야 한다”고 했다.



헌법존중 TF 활동이 종료되며 그간 경직됐던 공직사회에는 다소 숨통이 트인 분위기가 감지된다. TF는 지난해 12월 12일까지 기관별 제보센터를 운영하고, 지난달 16일 조사 활동을 마친 뒤 지난 12일 최종 결과를 발표했다. 이를 통해 계엄 연루 공직자를 식별하고, 수사 의뢰와 징계 등 단계별 조치를 차례로 진행했다. 특히 6개월간 관계자 860명이 조사를 받았을 정도로 가장 큰 진통을 겪은 군 안팎에서는 조직 안정과 국민 신뢰 회복에 집중해야 한다는 공감대가 형성돼 있다. 군 관계자는 “계엄 단죄가 마무리된 만큼 국민을 지키는 책임을 다하며 조직 신뢰 회복에 힘써야 한다”고 말했다.



송태화 기자 alvin@kmib.co.kr



