20년 만에 정상 탈환 나선 男 계주… 이정민 ‘추월쇼’ 재현될까
[밀라노 PICK]
견고한 팀워크·날렵한 인코스 강점
이정민 “깡으로 맞서면 돼” 자신감
한국 쇼트트랙 대표팀이 여자 3000m 계주에서 터뜨린 금맥의 기운을 남자부로 이어간다. 남자 쇼트트랙 대표팀은 한국시간 21일 새벽 이탈리아 밀라노에서 열리는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 5000m 계주 결선에 출격한다. 금메달을 목에 건 여자팀처럼 견고한 팀워크와 날카로운 인코스 공략이 강점인 남자팀은 2006년 토리노 대회 이후 20년 만의 정상 탈환을 노린다.
한국 남자 대표팀은 2025-2026시즌 월드투어 3차 대회 우승을 차지한 세계 랭킹 1위 팀이다. 임종언(고양시청), 신동민(화성시청), 이정민, 이준서(이상 성남시청)이 주전으로 나서며 베테랑 황대헌(강원도청)이 백업으로 힘을 보탠다. 대표팀은 지난 준결승에서 8개 팀 중 가장 빠른 6분52초708 기록을 올리며 기량을 증명했다.
가장 기대를 모으는 주자로는 ‘추월 장인’ 이정민이 꼽힌다. 167㎝의 단신임에도 준결승에서 체격 조건이 월등한 서구 선수들 사이를 파고드는 ‘추월쇼’를 펼치며 스포트라이트를 받았다. 특히 6바퀴를 남기고 인코스로 순식간에 선두를 탈환한 장면은 준결승 최고의 명장면으로 꼽힌다. 이정민은 경기 직후 서구 선수들과의 몸싸움에 대해 “깡으로 맞서면 된다”며 자신감을 보였다.
이번 대회 실질적인 에이스인 임종언의 활약도 기대를 모은다. 고교 시절 국가대표 선발전 1위로 혜성처럼 등장한 임종언은 이미 남자 1000m에서 동메달을 수확하며 실력을 입증했다. 여기에 올림픽 경험이 풍부한 이준서가 레이스의 중심을 잡고, 신동민이 중간에서 격차를 벌린다면 승산은 충분하다는 평가가 나온다.
다만 결선 상대들은 만만치 않다. 세계 1위 윌리엄 단지누가 이끄는 캐나다와 이번 대회 2관왕 옌스 반트바우트를 보유한 네덜란드, 홈 팬들의 응원을 등에 업은 개최국 이탈리아까지 모두 쟁쟁하다.
이번 대회 내내 서구 선수들은 강한 피지컬을 앞세워 한국의 주특기인 인코스 진입을 봉쇄해 왔고, 한국 선수들은 개인전에서 힘에 밀려 고전하기도 했다. 하지만 계주는 주자 간 교대(터치) 타이밍과 후반 체력 안배 등 변수가 많은 종목이다. 여자팀이 막판 체력이 떨어진 이탈리아를 극적으로 제쳤듯, 남자팀 역시 노련한 운영으로 피지컬의 열세를 극복할 것으로 보인다.
21일 새벽엔 남자 5000m 계주에 앞서 여자 1500m 준준결승이 열린다. 계주 금메달을 합작한 최민정과 김길리, 노도희가 각기 다른 조에서 결선 진출권을 두고 레이스를 펼칠 예정이다.
오주환 기자 johnny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사