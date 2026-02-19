“행정통합, 재정 설계·미래산업 전략이 핵심”
[2026 전남·광주 대통합 포럼]
전남·광주 대통합 의지 재확인
강 시장 “새 성장 동력 만들 것”
강 부지사 “시민참여구조 마련”
‘초광역으로 함께 성장하는 대한민국, 호남이 선도한다’를 주제로 19일 열린 2026 전남·광주 대통합 포럼에서 강기정 광주광역시장과 강위원 전남도 경제부지사는 행정통합에 대해 전략적 선택이라고 강조했다. 행정통합은 지역 소멸과 수도권 집중에 대응하기 위한 생존 전략이라는 것이다. 포럼에서는 특별법 제정과 통합특별시 출범을 앞두고 재정 설계와 산업 전략, 시민 참여 구조 마련이 핵심 과제로 제시됐다.
강기정 시장은 환영사에서 “통합은 단순한 조직 결합이 아니라 지역 소멸에 대응하고 국가 균형발전을 앞당기기 위한 전략”이라고 말했다. 이어 “특별법 통과 이후에도 출범 준비와 제도 설계 등 넘어야 할 과제가 적지 않지만 통합특별시가 지역의 새로운 성장 동력이 되도록 책임 있게 추진하겠다”고 밝혔다.
강위원 부지사는 통합특별시 출범 이후의 재원 설계와 집행의 중요성을 강조했다. 그는 “현재 지방정부의 재량 예산은 한정적이지만, 통합을 계기로 보다 전략적인 재정 운영이 가능해질 것”이라며 “대규모 재정 지원이 현실화할 경우 이를 단기 사업이 아닌 미래 산업 생태계 구축과 청년 정착 기반 마련에 투입해야 한다”고 설명했다. 그러면서 “통합은 행정의 결합을 넘어 시민이 주체가 되는 재원 설계 구조를 만드는 과정이 돼야 한다”며 “320만 시·도민이 미래 설계의 주체로 참여하는 구조를 마련하겠다”고 덧붙였다.
김경호 국민일보 사장은 수도권 집중 구조를 언급하며 광역 통합의 필요성을 설명했다. 그는 “대한민국은 서울 중심의 일극 체제가 고착화되면서 지역 활력이 급격히 약화되고 있다. 광역 단위 통합은 기능과 자원을 결합해 규모의 경제를 확보하는 현실적인 대안”이라고 말했다. 이어 “광주·전남 통합은 행정 효율성뿐 아니라 재정 절감과 투자 유치 측면에서도 의미가 있다”며 “중복 행정 비용을 줄이고 장기적으로는 지역 경제에 수십조원대 파급 효과를 낼 수 있을 것”이라고 설명했다. 또 “통합은 청년이 떠나지 않는 지역 구조, 기업이 수도권 아닌 지역에 투자하는 환경을 만드는 계기가 돼야 한다”고 강조했다.
이은창 최창환 기자
