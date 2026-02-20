‘아빠와 홈스쿨링’으로 로잔 콩쿠르 준우승 이룬 염다연

[And 방송·문화]

발레리노 아빠와 함께 발레에 집중

세계적 권위의 콩쿠르서 2위·관객상

“누네즈처럼 관객에게 감동 주고파”

발레리나 염다연이 19일 서울 서초구 코리아유스발레스타즈 스튜디오에서 기자간담회를 하고 있다. 왼쪽은 아버지인 염지훈 발레 웨스트 스튜디오 원장. 뉴시스

“예고 대신 홈스쿨링을 선택했기 때문에 학창 시절을 친구들과 보내지 못한 아쉬움이 있죠. 하지만 해외 발레단 입단이라는 목표를 위해 아빠와 함께 발레에만 집중했습니다.”



최근 세계적 권위의 스위스 로잔 발레 콩쿠르에서 준우승과 관객상을 차지한 염다연(17)은 19일 서울 서초구 코리아유스발레스타즈 스튜디오에서 기자간담회을 열고 이같이 말했다. 염다연의 이번 수상은 제도권 교육 대신 아버지인 염지훈 발레 웨스트 스튜디오 원장과의 홈스쿨링으로 얻은 결과라는 점에서 특히 주목받고 있다.



기자간담회에 함께한 염 원장은 “다연이의 로잔 콩쿠르 수상 이후 국내 발레계에서 홈스쿨링이 화두가 된 것 같다. 과거 예고에서 발레 교사로도 일했던 만큼 홈스쿨링에 대해 이야기하기 조심스럽다”면서 “예술학교와 홈스쿨링 모두 장단점이 있다. 홈스쿨링의 장점은 선택과 집중을 할 수 있다는 점”이라고 설명했다. 그러면서 “다만 학생의 의지, 부모의 지원, 발레 교사의 교육이라는 삼박자가 잘 맞아야만 성공한다. 그렇지 않으면 실패할 확률도 높다”고 강조했다.



염 원장은 유니버설발레단과 로열뉴질랜드발레단 솔리스트를 거쳐 국립발레단 발레마스터로 활동했다. 염다연은 염 원장이 운영하는 학원에서 5살 무렵부터 자연스럽게 발레를 배웠다. 초등학교 5학년 때 처음 나간 콩쿠르는 염다연이 발레를 전공으로 선택하는 계기가 됐다. 염다연은 “무대에 오르기 전 작품 순서가 생각나지 않을 정도로 머리가 하얘졌다. 그런데 막상 무대에서 조명과 사람들의 시선을 받자 내 몸의 무게감이 느껴지지 않으면서 나는 듯한 느낌으로 춤을 췄다”며 “무대에서 내려왔을 때 너무나 벅찬 느낌이 들어서 발레를 전공하기로 마음 먹었다”고 전했다.



예술계 엘리트 교육 코스인 예중-예고 대신 염다연은 일반 중학교를 졸업했다. 화려한 테크닉을 빨리 배우는 것보다 체력과 기본기를 탄탄히 다지는 것이 중요하다고 생각한 염 원장의 결정이었다. 예고 진학 대신 홈스쿨링을 선택해 발레에 전념한 염다연은 2024년 코리아국제발레콩쿠르 1위와 서울국제무용콩쿠르 2위, 지난해 미국 유스아메리카그랑프리 파이널리스트에 오르는 등 기량을 끌어올렸다. 특히 지난해 코리아발레스타즈의 ‘지젤’ 전막 공연에 최연소(16세) 주역으로 데뷔하기도 했다.



염다연은 “홈스쿨링을 하면서 아빠한테 많이 혼나고 싸우기도 했다. 그래서 다른 학원에서 배워야겠다는 생각도 많이 했지만, 나를 가장 잘 아는 아빠가 혹독하게 가르친 덕분에 잘 성장할 수 있었던 것 같다”고 말했다.



염다연은 발레단 입단이 가능한 17세인 만큼 로잔 콩쿠르 부상으로 해외 발레학교 입학 대신 해외 발레단 연수단원 입단을 고려하고 있다. 그는 “영국 로열발레단의 수석무용수 마리아넬라 누네즈가 롤모델이다. 누네즈처럼 관객에게 감동을 줄 수 있는 표현력을 가진 발레리나가 되고 싶다”고 밝혔다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



