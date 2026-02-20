4대그룹 한경협 회장단 복귀 불투명… 경총 손경식 5연임도 관심
경제단체들, 일제히 총회 돌입
‘가짜뉴스 논란’ 상의 쇄신 주목
국내 주요 경제단체들이 이달 말 일제히 정기총회를 개최한다. 이번 총회는 국내 4대 그룹 총수들의 회장단 복귀(한국경제인협회)와 회장 연임 여부(한국경영자총협회), 최근 불거진 가짜뉴스 논란 수습(대한상공회의소) 등 단체별로 굵직한 현안이 맞물려 있어 경제계의 이목이 쏠리고 있다.
19일 재계에 따르면 한국경제인협회(한경협)는 오는 27일 정기총회를 개최한다. 총회에선 지난해 사업실적과 올해 사업계획, 예·결산안 등 안건에 대한 논의 및 승인이 있을 예정이다.
가장 관심을 끄는 건 삼성·SK·현대차·LG 등 4대 그룹 총수들의 한경협 회장단 복귀 여부다. 류진 한경협 회장은 그간 4대 그룹의 복귀를 추진해왔다. 지난해 7월 한경협 경영자 하계 포럼에서 “(내년) 2월이 한경협 정기총회인데, 4대 그룹이 (회장단에) 들어왔으면 좋겠다”고 언급하기도 했다. 4대 그룹은 2016년 국정농단 사태로 나란히 전국경제인연합회(한경협의 전신)에서 탈퇴했다가 2023년 8월 회원사로 재가입했지만, 회장단에는 참여하지 않고 있다.
그러나 4대 그룹 총수들이 복귀할지는 불투명한 상황이다. 이번 총회를 통한 복귀는 사실상 어려워졌다는 관측도 나온다. 이에 대해 한경협 관계자는 “현재까지 결정된 내용이 없다”며 말을 아꼈다.
최근 ‘가짜뉴스’ 논란으로 곤욕을 치른 대한상의도 이달 말 정기총회를 연다. 가짜뉴스 논란 수습과 조직 재정비 관련 논의가 이뤄질 것으로 보인다. 앞서 대한상의는 지난 3일 보도자료에서 영국 이민 컨설팅사 통계를 인용해 “지난해 한국을 떠난 고액 자산가가 2400명으로 세계에서 4번째로 많다”고 전했다. 하지만 이재명 대통령이 “고의적 가짜뉴스”라고 직격하면서 큰 파장이 일었다.
최태원 대한상의 회장은 지난 12일 구성원들에게 보낸 서한에서 전면적인 변화와 쇄신을 천명했다. 임원진 전원 재신임 절차, 대한상의 주관 대외행사 전면 중단 등 5개 쇄신안을 제시했다.
오는 24일 열리는 한국경영자총협회(경총) 정기총회에선 손경식 회장의 연임 여부가 관심사다. 지난 11일 회장단 회의에서 이미 만장일치 재추대가 이뤄진 상황이라 손 회장의 5연임이 기정사실화되는 분위기다.
손 회장은 2018년 3월 임기 2년의 경총 회장에 처음 선임됐다. 이번 총회에서 연임이 결정되면 손 회장은 2028년까지 총 10년간 경총을 이끌게 된다. 손 회장은 고사했으나, 회원사들이 강하게 연임을 요청한 것으로 전해졌다. 노동조합법 2·3조 개정안(노란봉투법) 등 산적한 노사 현안에 적극적으로 대응하기 위해서는 경영계 ‘간판’으로서의 손 회장 역할이 더 필요하다는 공감대가 형성된 것으로 풀이된다.
한국무역협회는 25일 정기총회를 앞두고 있다. 무역협회는 전년도 사업실적과 올해 사업계획 등 안건과 함께 비상근 부회장 및 이사 추가 선임안 등을 의결할 계획이다. 윤진식 회장의 임기는 내년 2월까지로 리더십 교체 이슈는 없다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사