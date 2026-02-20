해외주식 배당금은 왜 맨날 늦게 주지?

반복되는 지연에 서학개미 불만

미국 지급절차 국내보다 복잡탓



미국 주식 배당금으로 생활비 일부를 충당하는 은퇴자 A씨는 최근 카드 대금을 내지 못해 정기예금을 해지했다. 일부 종목의 배당금 지급이 지연되면서다. 거래 증권사에 책임을 묻고 싶었지만, 책임이 없다는 답이 돌아왔다. 거래 설명서 등을 통해 사전에 배당금 지급 지연 위험성이 설명돼서다.



19일 금융투자업계에 따르면 미국 주식 배당금이 지연되면서 불편을 겪는 서학개미가 늘고 있다. 최근에는 테슬라 하루 주가 수익률을 -2배로 추종하는 상장지수펀드(ETF) ‘TSLQ’가 당초 지난해 12월 26일 배당금을 지급하기로 했지만, 증권사에 따라 최대 10일까지 지급이 지연되면서 올해 1월 5일에야 지급됐다. 이러한 사례가 반복되면서 투자자가 계획한 대로 재투자를 하거나 생활비를 사용하는데 차질이 발생하고 있다.



이는 미국 주식 배당금 지급 절차가 국내보다 복잡해서다. 국내 주식 등에 투자해 발생한 배당금은 예탁결제원과 증권사를 거쳐서 투자자에게 지급된다. 미국 주식에 투자했다면 현지 예탁결제기관(DTCC)과 보관기관인 씨티은행 등을 거친 후에야 비로소 예탁결제원으로 넘어오게 된다. 보관기관에서 극히 일부라도 결제 지연 등의 일이 발생하면 해당 종목 모든 배당금 지급이 지연된다. 결제가 지연되면 실제 소유자 확정을 할 수 없어 전체 배당금 입금이 확인될 때까지 지급을 보류할 수밖에 없다는 설명이다.





같은 종목에 투자했더라도 증권사별로 배당금이 들어오는 시점이 다를 때도 있다. 이는 현지 보관기관인 씨티은행이 자체적으로 정한 차례로 배당금을 지급하는 업무 방식 때문이다. 거래량과 거래빈도 등 거래 규모에 따라 정산 시간에 차이가 발생할 가능성도 있다. 한 증권사 관계자는 “증권사가 의도적으로 배당금 지급을 미루거나 역량 부족으로 지연되는 것 아니냐는 민원이 많다”며 “하지만 미국 현지 사정 때문인 것이 대부분”이라고 말했다.



금융당국은 이를 문제로 인식하고 실태 점검에 들어갔다. 금융감독원은 지난해 12월부터 지난달까지 증권사 해외 주식 판매 실태를 들여다 보고 있다. 당초 환전과 수수료 체계가 핵심 점검 사항이었지만 이 과정에서 미국 주식 배당금 지급 지연 문제를 확인해 제도 개선 여부 등을 검토 중인 것으로 알려졌다.



이광수 기자 gs@kmib.co.kr



