삿포로서 홍콩 관광객 피습… 中 “日 방문 피하라” 재차 경고
홍콩인 관광객이 일본에서 폭행당하자 중국이 일본여행 자제를 재차 권고했다.
19일 중국중앙TV에 따르면 전날 새벽 홋카이도 삿포로의 한 식당에서 홍콩인 관광객 한 명이 일본인 남성에게 폭행당했다. 현지 경찰은 가해자를 체포하고 경위를 조사 중이다. 주일 중국대사관과 주삿포로 총영사관은 각각 일본 외무성과 현지 경찰에 교섭을 제기했다.
주일 중국대사관은 “중국 공민은 일본 방문을 피해야 한다”며 “일본에 체류하는 중국인도 현지 치안 상황을 면밀히 주시하고 안전 예방 의식을 높여야 한다”고 당부했다.
중국은 지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언 이후 여러 차례 일본여행 자제를 당부했다. 일본행 항공권의 무료 취소·변경을 지원하고 항공편도 절반가량 감축했다.
일본을 찾는 중국인은 급감했다. 일본정부관광국(JNTO)에 따르면 지난달 방일 중국인은 38만5300명으로 지난해 같은 기간 98만520명보다 59만5220 명 감소했다. 일본을 방문한 전체 외국인 수도 359만7500명으로 4.9% 줄었다. 방일 외국인 수가 전년 동월 대비 감소한 것은 코로나19 팬데믹 때인 2022년 1월 이후 4년 만에 처음이다.
