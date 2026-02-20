대통령 언급에도… 반려동물 업무 ‘갑론을박’
성평등부·농식품부·복지부 신경전
정부 부처들이 반려동물 정책을 누가 담당할지를 놓고 2개월째 ‘신경전’을 이어가고 있다. 이재명 대통령과 김민석 총리가 성평등가족부로 업무 이관을 언급했지만 논의는 제자리걸음 중이다.
대통령 업무보고가 신경전의 발단이 됐다. 이 대통령은 지난해 12월 19일 성평등부 업무보고에서 “동물 학대 금지와 반려동물 보호 지원을 담당하는 ‘동물복지원’을 만들자고 했더니 어디에다 둘 것이냐(더라)”며 “일부에서는 성평등부로 가야 한다고 하더라”고 말했다. 이 대통령은 아예 농림축산식품부 소관 반려동물 정책 전체를 이관하는 논의가 필요하다고도 언급했었다. 같은 달 11일 농식품부 업무보고에서는 “산업 대상으로 동물을 취급하는 부서가 반려동물 관리를 하는 것이 적정하냐고 시끌시끌할 것 같은데 사회적 논의를 해봐야 할 거 같다”고 말했다.
반복된 언급에 농식품부와 보건복지부, 성평등부 3개 부처는 국무총리실 주재로 업무 이관 논의를 개시했다. 하지만 2개월이 지난 19일 현재 논의는 답보 상태다. 이날 정부 복수 관계자는 “논의는 사실상 잘 진행되지 않고 있다”고 입을 모았다.
성평등부가 민원이 많은 반려동물 업무 이관을 달갑지 않게 여기다 보니 논의가 진척이 없다는 후문이 들린다. 한 관계자는 “아예 참석 자체도 꺼리는 거 같다”고 전했다. 이같은 분위기는 수장의 인식에서도 읽힌다. 원민경 성평등부 장관은 대통령 업무보고 사후 브리핑에서 “성평등부 업무를 확대하라는 이야기가 아니라 (가족의) 양상이 변하고 있으니 질문을 던지신 것”이라며 우회적으로 선을 그었다. 성평등부 관계자는 “논의에 적극 참여하고 있으며 부처 성격을 고려해 결론이 나올 것”이라고 말했다.
복지부도 논의에 적극적이지 않은 만큼 당분간 업무 이관 논의는 공회전할 가능성이 높다. 또 다른 관계자는 “이 논의에는 (부처들이) 유독 ‘복지부동’이다”고 귀띔했다.
세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr
