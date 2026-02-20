LG전자 “충분히 준비됐다… 올해 美 B2B 가전 톱3 달성”
백승태 HS사업본부장 현지간담회
“B2B서도 ‘가전은 LG’ 공식을”
LG전자가 올해 미국 기업간거래(B2B) 가전 시장 ‘톱3’ 진입을 자신했다. 가전 시장 최대 격전지인 미국에서 기업·소비자 간 거래(B2C) 1위를 달성한 LG전자가 B2B 분야 장악력도 확대하겠다는 것이다. LG전자는 “B2B 시장에서도 ‘가전은 LG’라는 공식을 만들겠다”고 강조했다.
백승태(사진) LG전자 HS사업본부장(부사장)은 17일(현지시간) 미국 플로리다주 올랜도에서 기자간담회를 열고 이 같은 비전을 밝혔다. 백 본부장은 19일까지 진행되는 북미 최대 주방·욕실 전시회 ‘KBIS 2026’ 참석차 미국을 방문했다.
백 본부장은 “관세 이슈와 주택경기 침체에도 불구하고 미국 B2B 시장에서 지난 2년간 두 자릿수 성장을 이어왔다”며 “올해 연말까지 B2B 가전 부문에서 톱3 목표를 달성할 것으로 예상한다”고 말했다. B2B 시장은 전체 미국 가전 시장의 약 20%(약 70억 달러 규모)를 차지한다. 현지 시장은 빌더(Builder·건설업체)를 통해 제품이 공급되는 게 특징인데, 업력 100년 이상의 GE어플라이언스(약 30%)와 월풀(15%)이 양강 구도를 형성하고 있고, LG전자는 약 8% 수준으로 일렉트로룩스, 보쉬 등과 3위 자리를 놓고 경쟁 중이다.
LG전자는 기존의 판을 흔들기 위해 빌더 전담 영업조직인 ‘LG 프로 빌더’를 2023년 대비 4배 이상 확대하는 등 조직·인력 투자를 진행하고 있다. 백 본부장은 “B2C에서 쌓은 평판과 품질 경쟁력을 바탕으로 빌더 분야에서 연평균 45% 수준으로 고속 성장하고 있다”며 “B2B 사업을 위해 갖춰야 할 인프라와 물류·배송 시스템, 서비스 등 부분은 지속적으로 투자를 확대할 계획”이라고 설명했다.
LG전자는 초프리미엄 브랜드인 ‘SKS’ ‘LG 시그니처’ 신규 제품을 이번 KBIS에서 대거 선보이며 럭셔리·하이엔드 가전 시장 투자 확대 전략도 재확인했다. 백 본부장은 “초프리미엄·프리미엄 가전은 고객 브랜드 인지도가 가장 중요하다”며 “우리가 아직은 100년의 업력을 가진 회사들보다는 (인지도가) 다소 부족한 게 사실이지만 이제 제품들은 충분히 준비됐다고 판단한다”고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사