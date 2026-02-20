‘Buldak’ 상표권 등록 추진… K푸드 베끼기 제동 걸릴까

삼양식품, 지재처에 출원 예정

중국 등서 상표권 침해 시달려

피해에 업체들 줄줄이 소송 제기

서울 시내 한 대형마트 라면 매대에 진열된 삼양식품 불닭볶음면을 한 쇼핑객이 집어 들고 있다. 연합뉴스

삼양식품이 세계적 인기 제품인 불닭볶음면의 영문명 삼품권의 국내 상표권 등록을 추진하고 있다. 해외에서 급증하는 카피 제품에 대응할 근거를 강화하려는 차원으로 해석된다. K푸드의 위상이 높아지고 상표권 분쟁이 빈발함에 따라 앞으로 기업들의 대처도 강경해질 것으로 보인다.



삼양식품은 ‘Buldak’ 브랜드 영문명 상표권에 대해 이달 중 지식재산처(옛 특허청)에 출원할 예정이라고 19일 밝혔다. 삼양식품 관계자는 “영문명 삼품권을 국내에서 출원하면 추후 해외에서 불닭 상표권 등록을 신청할 때 ‘자국에서도 인정받는 상표권’이라는 점을 강조하는데 도움이 될 것”이라고 설명했다.



삼양식품은 이미 88개국에서 불닭볶음면 관련 상표 약 500건을 등록했거나 등록 심사 중이다. 이 중 영문 명칭 Buldak을 비롯해 상표 침해에 대응할 때 활용도가 높은 캐릭터·포장 상표 출원을 늘리는 추세다. 삼양식품은 그동안 카피 제품에 대해 경고장 발송, 분쟁조정 신청, 지식재산처 신고, 압류신청서 제출 등으로 대응해 왔다.



그럼에도 세계 곳곳에서 상표권 침해에 시달려왔다. 중국과 사우디아라비아, 러시아 등지에서는 국문 불닭볶음면 문구와 함께 영문으로 크게 Buldak이라고 써넣은 카피 제품이 판매되고 있다. 미국 온라인 커뮤니티 레딧에는 상품명 ‘Boodak’과 ‘Sayning’이라는 회사명이 붙은 카피 제품 사진이 게재되기도 했다. 다만 국문 명칭 ‘불닭’은 국내에서 상표권을 보호받지 못하고 있다. 특허법원은 2008년 불닭이라는 명칭은 이미 보통명사처럼 널리 사용되고 있어 상표로서 식별력을 잃어 누구나 사용할 수 있다고 판결했다.



한국 문화의 확산과 함께 세계 무대를 밟은 제품들의 상표권 분쟁은 더이상 드문 사례가 아니다. 한국식품산업협회는 2022년 국내 식품 업체들과 협의체를 구성해 중국 최대 K푸드 모조품 생산·유통기업인 청도태양초식품, 정도식품을 상대로 지식재산권 소송을 제기했다. 협의체엔 삼양식품, CJ제일제당, 대상, 오뚜기 등이 포함됐다. 대상 청정원의 미원 맛소금 고유의 디자인까지 그대로 활용된 모조품이 판매되고, CJ제일제당의 다시다·하얀설탕·꽃소금, 오뚜기의 옛날당면 등을 베낀 상품이 판매된 데 따른 것이다.



프랜차이즈 브랜드가 피해를 입은 사례도 있다. 빙수 브랜드 설빙은 중국 진출 과정에서 현지의 설빙원소라는 브랜드와 소송전을 벌여 상표권 무효 판결을 받았지만, 거액의 피해를 보고 결국 중국 진출을 포기했다.



이택현 기자 alley@kmib.co.kr



