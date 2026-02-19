시사 전체기사

내일 서울 낮 17도… 일교차 커 감기 조심

입력:2026-02-19 18:39
수정:2026-02-19 18:40
공유하기
글자 크기 조정

22일 돌풍 동반한 비… 다시 쌀쌀

절기상 '우수'인 19일 시민들이 서울 종로구 청계천 일대에서 산책을 하고 있다. 윤웅 기자

20일 서울 낮 최고기온이 13도, 21일은 17도까지 오르며 일교차가 크게 벌어질 전망이다. 22일 낮부터는 중부지방을 중심으로 돌풍을 동반한 비가 내리면서 기온이 다시 떨어질 것으로 예보됐다.

19일 기상청에 따르면 20일 전국의 아침 최저기온은 -6~5도, 낮 최고기온은 10~16도로, 아침 기온은 평년(최저 -8~2도, 최고 5~10도)과 비슷하고 낮 기온은 평년보다 따뜻할 것으로 관측됐다. 서울은 최저 0도, 최고 13도로 예보됐다. 21일도 전국 낮 기온이 12~18도까지 오를 전망이다. 기상청은 “한반도가 고기압 영향권에 들면서 21일까지 강한 추위 없이 온화한 기온이 유지되겠다”고 밝혔다. 다만 20~21일 낮과 밤의 기온차는 15도 이상 벌어져 건강관리에 유의해야 한다고 당부했다.

22일부터 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 중부지방을 중심으로 강한 바람을 동반한 비가 내릴 것으로 예상된다. 비바람이 분 뒤 23일 아침 최저기온은 -6도~3도, 낮 최고기온은 5~14도를 보이겠다.

동해안·경상권에선 당분간 건조한 대기가 계속될 것으로 보인다. 서풍이 지속되면서 동쪽 지역을 중심으로 건조특보가 확대될 수 있다고 기상청은 설명했다.

장은현 기자 eh@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
선고 내려진 순간 고개 떨군 尹… ‘무기징역’ 듣고는 5초간 얼음
“이런 바보”의 계엄… ‘내란 우두머리’ 윤석열 심판 과정 몰아보기(영상)
‘충주맨’ 김선태, 청와대 가나… 靑 “공직 더 하겠나” 물어
“역대급 폭락장 온다”…‘부자 아빠’의 경고
배달 완료 20분 뒤 ‘주문 취소’… 자영업자들 분통
‘남성 모텔 연쇄사망’ 20대 여성 구속송치…살인죄 적용
“6만불 붕괴도 가능” 비트코인, 9800만원대로 또 추락
“박나래 수사 경찰 책임자, 박나래 변호 로펌 재취업”
국민일보 신문구독