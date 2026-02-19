내일 서울 낮 17도… 일교차 커 감기 조심
22일 돌풍 동반한 비… 다시 쌀쌀
20일 서울 낮 최고기온이 13도, 21일은 17도까지 오르며 일교차가 크게 벌어질 전망이다. 22일 낮부터는 중부지방을 중심으로 돌풍을 동반한 비가 내리면서 기온이 다시 떨어질 것으로 예보됐다.
19일 기상청에 따르면 20일 전국의 아침 최저기온은 -6~5도, 낮 최고기온은 10~16도로, 아침 기온은 평년(최저 -8~2도, 최고 5~10도)과 비슷하고 낮 기온은 평년보다 따뜻할 것으로 관측됐다. 서울은 최저 0도, 최고 13도로 예보됐다. 21일도 전국 낮 기온이 12~18도까지 오를 전망이다. 기상청은 “한반도가 고기압 영향권에 들면서 21일까지 강한 추위 없이 온화한 기온이 유지되겠다”고 밝혔다. 다만 20~21일 낮과 밤의 기온차는 15도 이상 벌어져 건강관리에 유의해야 한다고 당부했다.
22일부터 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 중부지방을 중심으로 강한 바람을 동반한 비가 내릴 것으로 예상된다. 비바람이 분 뒤 23일 아침 최저기온은 -6도~3도, 낮 최고기온은 5~14도를 보이겠다.
동해안·경상권에선 당분간 건조한 대기가 계속될 것으로 보인다. 서풍이 지속되면서 동쪽 지역을 중심으로 건조특보가 확대될 수 있다고 기상청은 설명했다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
