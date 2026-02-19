‘미분양 무덤’ 타이틀 갈리나… 대구 ‘봄’ 부산·충청 ‘겨울’
대구 3년 연속 완만한 하락세 보여
부산7541가구·충청 8140가구 쌓여
수년간 ‘미분양의 무덤’으로 불려온 대구 지역의 미분양 아파트가 눈에 띄게 줄고 있다. 반면 부산과 충남 지역에선 재고가 늘며 수도권을 제외한 전국 지방자치단체 중 1, 2위를 다투고 있다.
19일 국토교통부 미분양주택현황보고 통계에 따르면 대구 지역 미분양 주택은 지난해 12월 말 기준 5962가구로 줄었다. 2022년 한때 1만3445가구로 정점을 찍은 뒤 3년 연속 완만한 하락세다. 반면 부산은 7541가구로 대구를 앞지르며 5년 연속 오름세였다. 충남 역시 전년 대비 4326가구 늘어난 8140가구가 됐다.
대구는 지방 도시 중 공급 과잉이 압도적으로 높은 상태가 지속돼 한동안 미분양의 무덤이라는 불명예스러운 별명이 붙었다. 2021년부터 2023년까지 대규모 아파트 공급이 집중됐으나 수요가 이를 따라가지 못했다. 지역 경제가 부진하고 인구가 감소한 게 큰 이유였다. 높은 분양가와 고금리, 부동산 경기 침체 역시 한몫했다.
이런 와중에 미분양이 줄어든 건 경기가 나아져서라기보다 가격과 수요가 천천히 접점을 찾아간 결과로 해석된다. 시간이 경과해 사업 주체들이 할인 분양 등으로 가격을 내리면서 실수요자들이 수용 가능한 가격대가 됐다는 설명이다. 여기에 분양시장 부진으로 신규 인허가와 착공 물량이 2023년 이후 급감하기도 했다.
반면 부산은 미분양이 해마다 쌓일 뿐 해소될 기미가 보이지 않고 있다. 인프라가 집중된 동부산권만 그나마 상황이 낫고 서부산권은 시장이 침체돼 미분양 적체를 주도하고 있다. 충남의 경우 천안·아산 등지에 최근 1~2년간 1만 가구 넘는 물량이 쏟아졌고, 이 중 극히 일부 인기 지역을 제외하면 미분양이 적체되는 상황이다.
남혁우 우리은행 WM영업전략부 연구원은 “지방 안에서도 이른바 ‘똘똘한 한 채’ 현상이 나타나는 게 미분양 상황을 악화시키고 있다”며 “지방은 수도권에 비해 기존 수요 자체도 많지 않은 데다 입지가 좋은 곳 위주로만 분양 물량이 소진되면서 양극화 현상이 나타나고 있다”고 설명했다.
