CJ대한통운, ‘사우디 GDC’ 오픈 중동지역 초국경 물류 허브 역할
CJ대한통운은 지난 12일(현지시간) 사우디아라비아에서 ‘사우디 GDC’(Global Distribution Center) 그랜드 오픈 기념식을 열고 본격적인 운영에 돌입했다고 19일 밝혔다.
사우디 리야드 킹칼리드 국제공항 통합물류특구에 구축한 사우디 GDC는 연면적 2만㎡ 규모로, 하루 최대 2만 상자 이상을 처리할 수 있는 중동 지역 권역형 풀필먼트센터다. 보관, 재고 관리, 포장, 통관까지 전 과정에 걸쳐 전문적인 서비스를 제공한다. 사우디를 거점으로 아랍에미리트 등 중동 주요국에 이커머스 상품을 공급하는 초국경 물류 허브 역할을 한다. 조나단 송 CJ대한통운 글로벌사업부문 대표는 “중동 권역을 연결하는 전략 거점인 사우디 GDC를 성공적으로 운영해 고객사와 소비자의 초국경 물류 서비스에 대한 기대치와 만족도를 동시에 높이겠다”고 말했다.
