‘왕사남’ 돌풍 덕에… 북적이는 영월
청령포·장릉 등지 관광객 늘어
전년 대비 5배… 선착장엔 긴 줄
강원도 영월군을 찾는 관광객이 급증하고 있다. 조선 6대 임금 단종의 이야기를 담은 영화 ‘왕과 사는 남자’ 흥행 덕분이다.
장항준 감독의 영화 ‘왕과 사는 남자’는 폐위된 단종이 영월 유배지에서 촌장 엄흥도와 우정을 쌓으며 생애 마지막 시기를 보내는 이야기를 담았다. 영화의 반 이상을 영월에서 촬영했다. 4일 개봉 후 누적 관객 수가 400만명을 돌파했다.
영화가 입소문을 타면서 단종의 유배지인 청령포와 묘소인 장릉에 많은 관광객의 발길이 이어지고 있다. 지난 설 연휴 기간 청령포를 찾은 관광객은 1만641명으로 집계됐다. 지난해 설 연휴 2006명과 비교해 5배 이상 늘어났다.
청령포는 삼면이 평창강에 둘러싸여 있다. 나머지 한 면은 험준한 봉우리로 막힌 ‘육지 속의 섬’이다. 이곳을 방문하는 유일한 수단은 배 뿐이라 청령포 선착장에는 매일 긴 줄이 생기고 있다. 장릉 주변과 서부시장에도 대기행렬이 이어지는 등 영화 특수를 누리고 있다.
영월은 20년 전에도 영화 ‘라디오스타’의 흥행에 힘입어 2007년 관광객이 전년보다 30% 이상 늘어나는 등 영화 흥행 효과를 경험했다. 영월군은 ‘왕과 사는 남자’의 흥행이 단종문화제까지 이어지도록 다양한 사업을 준비 중이다. 제59회 단종문화제는 4월 24~26일 영월에서 열린다. 단종 국장 재현, 가장행렬, 칡 줄다리기, 정순왕후 선발대회, 단종 제향 등 전통 문화행사가 펼쳐진다.
안백운 영월군 문화관광과장은 19일 “영화 흥행으로 증가한 관광객이 단종문화제, 관광자원, 상권과 연결될 수 있도록 다양한 사업을 펼쳐나가겠다”고 말했다.
영월=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사