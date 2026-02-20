손흥민 통해 서울의 매력 알린다… 서울관광재단·LAFC 파트너십

서울시와 서울관광재단은 미국 메이저리그사커(MLS) 구단 로스앤젤레스FC(LAFC)와 공식 파트너십을 맺고 스포츠 콘텐츠를 활용한 서울관광 글로벌 마케팅을 추진한다고 19일 밝혔다. LAFC는 한국 축구국가대표 주장 손흥민 선수가 소속된 구단으로 두터운 글로벌 팬층을 확보하고 있다.
양측은 4월 중순 공식 업무협약(MOU) 체결을 시작으로 본격적인 파트너십 활동을 진행할 계획이다. 첫 공식 행사는 4월 20일 LAFC와 산호세 어스퀘이크스의 홈경기 당일 열리는 ‘팬 페스트(Fan Fest)’ 현장에서 진행되는 서울관광 프로모션이다. 경기장을 찾은 현지 축구 팬들을 대상으로 서울의 감각적인 일상을 소개하는 체험형 이벤트가 펼쳐질 예정이다. 관광재단은 “전 세계인의 관심이 집중되는 스포츠 이벤트와 팬 참여형 마케팅을 통해 서울의 매력을 효과적으로 알리겠다”고 말했다.
