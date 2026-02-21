[김상연의 K컬처] 살리는 커뮤니케이션: I. 사과하시죠 - 인류가 발견한 다섯 번째 사과

김치, 강남스타일, BTS, 영화 기생충 등 일과성 이벤트들에 머물렀던 세계의 관심이 이제 한국문화 전반으로 확대되고 있다. K컬처로 대변되는 국내외의 다양한 사회현상들, 그리고 그들의 명과 암을 사회과학적으로 관찰하고 반추해 봄으로써 한국문화의 본성을 재조명해본다.
“흥분하지 마라. 그냥 말 전하러 온 거니까. 사과하라. 그럼 아무 일도 일어나지 않는다. 잘.못.했.음. 이 네 마디야”. 영화 ‘달콤한 인생’(2005)에서 조직의 한 하수인이 주인공(이병헌)에게 전한 보스 백 사장(황정민)의 말이다. 주인공이 백 사장의 ‘가오’를 무너뜨리자 그에 분노하면서도 나름 조용하고 깔끔하게 사태를 마무리 짓기 위해 선택한 방법이다. “그.냥.가.라.” 패기에 재치를 섞어 주인공이 답하자 하수인은 아무 말 없이 자리를 떠난다. 이후 주인공은 여러 번의 죽을 고비를 맞으며 결국 보스를 죽이고 나서야 악연은 끝이 난다.
사과를 했다면 정말 주인공에게 아무 일도 생기지 않았을까? 하지만 더 흥미로운 질문은 ‘도대체 왜 보스는 굳이 사과를 받아내려 했을까’하는 것일 게다. 어차피 사과 따위 하지 않을 주인공이 화해의 제스처를 무시하도록 유도해 그를 제거할 명분을 만들었다는 해석도 있다. 하지만 필자는 두목에게서 진심이 느껴진다. ‘잘못했음’이라는 말이 어이없을 만큼 쉬워 보이지만, 사과할 의향이 전혀 없는 상대방에게서 이 네 마디를 끌어내기란 불가능에 가깝다. 그냥 죽여버리면 심플하게 모든 게 정리될 것 같지만 그렇지가 않다. 이 둘에게는 죽음으로도 청산할 수 없는 일종의 채무 관계가 남아 있기 때문이다. 10대 소년들의 실없는 장난으로 어린 딸을 잃은 아버지. 재판부의 너그러운 처분에 만족할 수 없게 되자 직접 이들을 심판하려 하나하나 찾아 나선다. 총이 들린 아버지의 손끝이 북받치는 감정에 떨린다. 그럼에도 방아쇠를 당기기 전 기어이 물어야 한다. “죽은 내 딸에게 진심으로 사과하라.” 사과를 듣는다 하더라도 죽은 딸아이는 살아 돌아오지 않는다. 사과는 뭘 위한 걸까.
체면 때문이라 한다면 독자는 웃을지도 모르겠다. 하지만 그 체면이 자신의 코어 이미지와 연결된 것이라면 누군가는 죽음을 불사할 수도 있다. 체면은 그것이 갖는 상호 의존적 성격 때문에 맞장구 쳐주는 상대방 없이는 세워지지 않는다. 그래서 그것이 실수든 의도된 것이든 누군가에 의해 당신의 체면이 허물어졌다면 그것을 회복하도록 도울 수 있는 것도 그/녀뿐이다. 한 사람 앞에서 잃은 체면을 다른 사람과의 대화로 되찾을 수 없다. 백 사장에게는 보스로서의 이미지에 큰 타격을 준 주인공의 사과만이 자신의 원래 이미지를 되찾을 수 있는 유일한 통로였을 것이다. 주인공이 이를 거부하면서 악당인 백 사장이지만 꽤나 마음고생을 하지 않았을까 싶다. 우리는 ‘체면 살려주기’에 익숙하다. 겉으로는 별 의미 없는 대화처럼 보일지 모르지만, 대화에 임하는 두 사람은 자신이 추구하는 정체성을 상대방에게 알리는 동시에 상대방이 지향하는 페르소나를 재빠르게 파악해 다음 대사에 녹여 낸다. 일상에서 우리의 대화는 그저 평범해 보이지만 그 속을 들여다보면 서로가 원하는 면(面)을 지켜주기 위한 말하기와 눈치보기가 춤추듯 우아하게 이뤄진다.
그것이 ‘프로 일잘러’든 스마트함이든 관대함이든 그저 좋은 사람이든, 특히 나 스스로를 정의하는 대표 이미지를 상대가 오역하거나 저버리는 경우 심각한 체면 손상을 경험하게 된다. 이런 때를 위해 인류가 발명해 낸 것이 바로 사과다. 사과를 주고받음으로써 둘은 실추된 이미지를 함께 회복하게 된다. 체면 복구는 둘 모두에게 일어난다. ‘저는 당신에게 그런 말을 들을 사람이 아니에요’냐 ‘제가 원래는 그런 사람이 아닌데 실수했네요’ 정도의 차이일 뿐, 피해자와 가해자 모두 자신이 원하는 이미지를 회복하기 때문이다. 세상에 사과가 오가는 수천 가지 상황이 있겠지만 대부분 자신이 추구하는 이미지를 상대방으로부터 인정받고자 하는 욕구의 충족으로 귀결되는 이유다.
관계의 질도 나아진다. 사과와 용서 모두 쉬이 할 수 있는 일이 아니기에 어렵사리 이를 해낸 이들은 보통 인격적 성숙을 경험하게 된다. 더 어려운 것은 사과를 청하는 일이다. 언뜻 따지자는 것처럼 들릴 수도 있겠지만, 누군가 당신에게 사과하라 한다면 당신은 어떤 의미에서 그/녀에게 중요한 사람일 확률이 높다. 그래서 사과를 주고받는 일은 관계에 대한 애정을 재확인할 수 있는 기회를 제공해 둘 사이 신뢰를 더 깊게 해준다. 사과는 망가진 아이덴티티와 관계를 원래의 상태로 복원하는 것 이상을 실현시켜 주는 언어적 장치다. 이는 때로 물리적 세계를 거스를 수 있을 만큼 강하다. 물리적 사건 자체보다 결국 더 중요한 것은 그것에 대해 우리가 어떻게 소통하고 의미를 만들어 내느냐다.
건축으로 치자면 사과는 무너진 관계의 수리나 보수 정도가 아니라 ‘관계의 레노베이션’ 혹은 ‘관계의 재건축’이라 부를 만하다. 아담과 이브의 사과, 뉴튼의 사과, 세잔의 사과, 그리고 스티브 잡스의 사과(애플)를 각각 인간 윤리와 과학 문명, 현대 미술, 그리고 기술 혁명의 태동을 가져온 ‘인류 4대 사과’라 하는데 인간관계의 언어적 상징으로서 필자는 여기에 한국의 사과(謝過)를 더하고 싶다. 물론 이런 견해가 실제 사과가 오가는 복잡다단한 현실 모두를 반영하지는 못한다. 다소 긍정 편향적인 것도 사실이다. 그럼에도 사과가 제대로 이뤄지기만 한다면 충분히 기대할 수 있는 일들이다. 문제는 ‘당신은 응당 받아야 할 사과를 받고 있는가’다.
사과에 대한 한국인의 태도는 극명한 양극화를 보인다. 아버지 이름을 예명으로 쓰며 대중의 사랑을 받아온 한 배우가 돌연 은퇴했다. 청소년 시절에 저질렀던 비행과 이후 비위가 줄줄이 터지면서 그가 쌓아 올린 페르소나가 회복 불가할 정도로 부서져 버렸기 때문이다. 이미 법적 처벌까지 받았던 일이건만 대중은 여전히 진정성 있는 사과를 바란다. 공인이 저지른 비위에는 유효 기간이 없다. 물론 대중의 인기를 얻어 그 자리에 올라 부를 누렸으니 그에 대한 실망이나 배신감이 들기는 하겠지만, 그들에게 굳이 사과를 받아 과연 우리가 얻는 것은 무엇일까. 그들의 비행으로 실추된 한국인의 체면이 회복됐다고 생각할 수 있겠지만, 앞서 말한 바와 같이 체면은 지극히 사적인 개념이다. 연예인이나 정치인의 공식 사과는 법적 책임에 곁들여지는 수사일 뿐, 직접 피해를 입은 당사자가 아닌 이들에게는 무의미한 것이다.
반면 일상에서 우리가 누군가에게 사과를 요구하는 일은 극히 드물다. 필자의 짧은 사회생활을 반추해 보면 그렇다. 한 직장에서 계속 얼굴 맞대고 지내야 할 동료와의 관계를 서먹하게 만들고 싶지 않은 마음에 꾹 참고 누른다. 또 굳이 지나간 이야기를 꺼내 봤자 상대가 아예 기억을 못할 수도 있고, 나만 뒤끝 있는 인간으로 보일 것 같아 겁도 난다. 자신의 잘못으로 누군가의 공적 이미지를 실추시켜 놓고 무대 뒤에서 알량한 저녁 한 끼로 퉁치려는 인간들도 있다. 어떻게 재 봐도 잃을 것이 많은 수다. 이런저런 이유로 일상에서 이렇게 억눌려 왔던 감정들이 마치 한이 돼 애먼 연예인들에게로 향하고 있는 건 아닌가 하는 생각이 들 정도다.
사과를 청하기 어려운 이유는 시차 때문이다. ‘그때 이렇게 받아쳤어야 했는데 왜 등신처럼 가만히 당하고만 있었을까’하며 이불킥에 뜬 눈으로 밤을 지새운 경험이 독자에게도 있을 것이다. 몇 날 며칠 그때 그 순간을 이리저리 곱씹으며 그 사람을 들었다 놨다, 죽였다 살렸다 반복한다. 자신도 예외가 아니다. 곧 자기 비하가 몰려 온다. 친한 지인과의 험담으로 씹어 삼키기도 하고, 심한 경우 그 상황을 재구성해 홀로 자존심을 지켜내는 처절한 정신승리로 맺음을 하는 경우도 있지만 여전히 분은 사그라들지 않는다. 누군가를 미워하는 일에는 이렇듯 엄청난 에너지가 소모된다. 그 과정에서 나도 상대방도 전소되며 하얀 잿더미만 남긴다. 어차피 내 일상에서 지워 버려야 할 인간에 대해 그만큼의 정성을 쏟았다는 생각에 내 시간과 열정이 아깝게 느껴진다. 하지만 다 알면서도 피할 수가 없다. 필자가 누군가를 마주할 때, 제발 이 사람을 미워하지 않게 해 달라 기도하는 이유도 이 때문이다.
우리는 나와 상대방의 체면을 위해, 또 원만한 관계를 유지하기 위해 웬만하면 사과를 청하지 않는다. 하지만 이로써 지켜낼 수 있는 것은 아무것도 없다. 상대는 내 안에서 이미 잘게 잘게 씹혀 곤죽이 돼 있고, 누군가를 열렬히 미워하는 못난 자신이 스스로 한심스럽게 느껴진다. 나만 홀로 속앓이를 한다는 생각에 상대를 마주칠 때마다 분노는 쌓여간다. 겉으로 아무렇지 않은 듯 연기야 하겠지만 이 관계는 차가운 땅속에 파묻힌 지 오래다. 아깝다. 그/녀와의 관계로 말미암아 기대할 수 있었던 기회들(사회적 자본)도 함께 매몰돼 못 쓰게 돼 버렸다.
진정 모두의 체면을 세우고 싶다면, 또 관계를 한 단계 격상시키고 싶다면 반드시 사과를 받아내야 한다. 사과를 청하는 순간 둘 모두의 체면에 일시적으로 금이 가기는 한다. 하지만 이를 두려워해 지체하거나 타인의 입을 빌어선 안 된다. 시간이 갈수록 상처는 더 깊어지고 제삼자가 얼기설기 봉합한 상처는 결국 흉터를 남긴다. 유튜브에선 ‘사이코패스 상대하기’ ‘나르시시스트 상사와의 대화에서 이기는 법’ 등 실전 테크닉을 가르쳐 주지만, 지금 내가 해야 한다. 다른 꼼수를 부려 봤자 끝이 시원치 않다. 둘 모두를 살릴 수 있는 가장 어렵지만 빠른 길이다. 다만 ‘사과하라’처럼 건조하게 해선 듣고 싶은 말을 들을 수 없다. 사과를 청하는 마음에 담긴 선의를 먼저 전달해 보자. 상대방과의 관계가 자신의 삶에 큰 의미임을 말해 주자. 최소 ‘잘못했음’보다는 따뜻하고 촉촉하게 상대는 응수해 올 것이다. 누구나 선을 넘을 때가 있다. 중요한 건 그 다음이다.
광운대 미디어커뮤니케이션학부 교수
겸 한국문화데이터연구소 소장
