영산아트홀 비전공 오르간 콘서트, 조무현 피아노 독주회
[And 방송·문화]
영산아트홀이 ‘비전공 오르간 콘서트’(Be Major Organ Concert·왼쪽)를 오는 26일 서울 영등포구 영산아트홀에서 개최한다. 이번 공연은 지난해 8월 개최된 제16회 국민일보·영산아트홀 주최 오르간 콩쿠르 비전공 부문 참가자들의 무대로 이뤄진다. 지난해 콩쿠르 측은 창설 이후 처음으로 비전공 부문을 진행했다. 비전공자들의 연주력 향상은 클래식계 전반에 긍정적인 역할을 한다. 콩쿠르 측은 긍정적 역할을 이어가기 위해 오르간 연주 기회가 적은 비전공 부문 참가자들에게 무대를 제공한다. 영어 제목의 ‘Be Major’는 ‘비전공’의 언어유희다. 콘서트에는 오송희, 양나경, 표유미, 이진옥, 송상엽 등 각양각색의 프로필을 지닌 연주자 5명이 참가한다. 문의 영산아트홀(02-6181-5260)
피아니스트 조무현의 독주회(오른쪽)가 오는 27일 영산아트홀에서 열린다. 조무현은 미국 맨해튼 음대 예비학교와 학사를 거쳐 클리블랜드 음악원 석사, 미시간주립대 박사 학위를 취득했다. 유학 시절 뉴멕시코 길드 앤 교향악단 영 아티스트 협주곡 경연대회 3위, 뉴저지 전문 음악교사 길드 경연대회 1위 등 다수의 콩쿠르에서 입상했다. 그리고 미국의 주요 공연장과 페스티벌에 초청받았으며 이탈리아, 폴란드 등의 무대에도 섰다. 귀국 이후 후학 양성에 나서는 한편 피아노콰르텟 ‘The KEY’와 미시간 피아노 카메라타 회원 등으로 활약 중이다. 이번 독주회에서는 모차르트의 피아노 소나타 13번, 쇼팽의 녹턴 8번, 슈만의 피아노 소나타 1번 등을 연주한다. 문의 케이클래식스테이지(02-523-7789)
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사