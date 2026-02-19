“5년간 美 7척·中 10척”… 中, 핵잠 건조 규모 첫 추월
중국이 최근 5년간 건조한 핵잠수함의 수량과 규모에서 처음으로 미국을 앞질렀다는 분석이 나왔다.
영국 싱크탱크 국제전략문제연구소(IISS)는 18일(현지시간) 공개한 ‘중국 잠수함 생산 증대 보고서’를 통해 “2021∼2025년까지 핵추진 잠수함 10척을 건조·진수한 것으로 추정된다”고 밝혔다. 같은 기간 미국 생산량은 7척이다. 이는 보하이 조선소와 하이난다오 야룽완 잠수함 기지 등의 위성사진을 토대로 분석한 결과다.
규모 면에서도 중국이 앞섰다. 선박의 무게로 측정되는 만재 배수량이 총 7만9000t에 달해 5만5000t을 기록한 미국을 압도했다. IISS는 핵잠수함 생산 수량과 규모를 5년 단위로 비교할 때 중국이 미국을 앞지른 것은 이번이 처음이라고 분석했다.
특히 2024년과 2025년에 진수한 094형 탄도미사일핵잠수함(SSBN)은 중국 내 최대 규모로, 최신형 잠수함발사탄도미사일(SLBM)인 ‘JL-3’를 탑재한 것으로 알려졌다. JL-3의 사거리는 약 1만1200㎞로, 중국 근해에서도 미국 본토를 사정권에 둘 수 있는 수준으로 평가된다. 중국은 또한 공격형 핵잠수함인 093B형도 2024∼2025년 매년 2척씩 진수한 것으로 분석된다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
