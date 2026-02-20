전쟁은 제도 발전도 불러왔다

[책과 길] 눈에 보이지 않는 전쟁과 돈의 역사

던컨 웰던 지음, 윤종은 옮김

윌북, 360쪽, 2만4800원



중세 초기 유럽 통치자들은 바이킹의 약탈을 막기 위해 ‘데인겔드’란 이름의 조공을 바쳤다. 위협에 굴복해 대가를 지불하는 행위는 막대한 손실처럼 보이지만 결과는 반대였다. 바이킹들은 조공으로 얻은 돈으로 유럽의 상품과 서비스를 구매하면서 생산과 무역은 빠르게 성장했다. 한편에선 조공은 농민들의 세금 부담을 늘렸고, 그 결과는 자급자족에 머물던 농업 생산량을 대폭 늘리는 혁신으로 이어졌다.



책은 지도자의 광기나 비합리적 선택의 결과로만 해석되는 전쟁을 ‘유인(incentives)’과 ‘제도(institution)’라는 경제학의 렌즈로 해부한다. 전쟁에는 값비싼 대가가 따르지만 동시에 그것은 제도의 발전과 진보의 중요한 동력이 되기도 했다는 것이다. 제2차 세계대전 당시 독일 공군을 자멸로 이끈 성과 보상 체계나 왜곡된 정보가 낳은 우크라이나 전쟁의 오판 등 교훈이 될 만한 흥미로운 대목도 많다.



맹경환 선임기자



GoodNews paper ⓒ 중세 초기 유럽 통치자들은 바이킹의 약탈을 막기 위해 ‘데인겔드’란 이름의 조공을 바쳤다. 위협에 굴복해 대가를 지불하는 행위는 막대한 손실처럼 보이지만 결과는 반대였다. 바이킹들은 조공으로 얻은 돈으로 유럽의 상품과 서비스를 구매하면서 생산과 무역은 빠르게 성장했다. 한편에선 조공은 농민들의 세금 부담을 늘렸고, 그 결과는 자급자족에 머물던 농업 생산량을 대폭 늘리는 혁신으로 이어졌다.책은 지도자의 광기나 비합리적 선택의 결과로만 해석되는 전쟁을 ‘유인(incentives)’과 ‘제도(institution)’라는 경제학의 렌즈로 해부한다. 전쟁에는 값비싼 대가가 따르지만 동시에 그것은 제도의 발전과 진보의 중요한 동력이 되기도 했다는 것이다. 제2차 세계대전 당시 독일 공군을 자멸로 이끈 성과 보상 체계나 왜곡된 정보가 낳은 우크라이나 전쟁의 오판 등 교훈이 될 만한 흥미로운 대목도 많다.맹경환 선임기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지