나치 시대, 베를린 필은 어떻게 살아남았나

[And 책과 길]



제국의 오케스트라 : 베를린 필하모닉 1933~1945

미샤 애스터 지음, 김효진 옮김

마르코폴로, 250쪽, 2만원

1935년 베를린 필하모닉 오케스트라가 공연을 마친 뒤 지휘자 빌헬름 푸르트벵글러와 단원들이 관객의 박수를 받고 있다. 객석 앞줄 왼쪽부터 나치의 핵심 인물들인 헤르만 괴링, 아돌프 히틀러, 요제프 괴벨스의 모습이 보인다. 베를린 필 홈페이지 캡처

세계 최고의 오케스트라를 꼽으라면 빠지지 않는 곳이 독일 베를린 필하모닉 오케스트라다. 베를린 필의 모태는 지휘자 벤야민 빌제가 이끌던 ‘빌제 오케스트라’였다. 독재자처럼 군림한 빌제의 혹독한 통제에 신음하던 단원들은 1882년에 반기를 들고 베를린 필로 독립한다. 새로운 오케스트라는 단원들이 지분을 소유하면서 독립적이고 자치적으로 운영되는 음악 단체로 변신했다. 세계적 명성을 얻으며 성장해가던 베를린 필은 나치가 집권한 1933년 무렵에는 심각한 재정난에 빠졌다. 아돌프 히틀러 정권은 독일 음악의 상징이자 ‘보석’이었던 베를린 필의 유용성을 간파했다. 결국 오케스트라의 지분을 전량 매입해 국가 소유로 만들고 요제프 괴벨스의 ‘제국 선전부’의 감독 아래 두게 된다. 이름도 ‘제국의 오케스트라’로 바꾼다. 바이올린을 전공한 음악가이자 역사학자인 저자는 나치 집권기인 1933~45년, 세계적 오케스트라가 어떻게 독재 정권의 문화적·정치적 도구로 기능했는지, 그리고 그 과정에서 나치의 선전 도구라는 오명과 예술적 순수성이라는 명분 사이에서 줄타기했던 음악가들의 모습을 세밀하게 분석한다.



제국의 오케스트라 단원들은 그야말로 공무원이 됐다. 정권이 주는 혜택은 달콤했다. 단원의 자치권은 대부분 상실했지만 그 대가로 재정적 안정, 사회적 명성, 그리고 해외 공연의 기회를 누릴 수 있었다. 가장 소중했던 악기도 나치 정권이 구해줬다. 히틀러는 “빈 필하모닉은 명품 바이올린이 많이 있지만 베를린 필하모닉은 그렇지 못하다”고 불만을 드러내기도 했다. 저자에 따르면 제국 선전부는 악기 수집을 지시했고, 어떤 악기는 정상적으로 구매됐지만 몇몇은 약탈된 것으로 보인다. 단원들의 가장 큰 혜택은 바로 병역 면제였다. 나치 정권 내내 단원들은 군사 훈련은 물론 전쟁 임무에서도 배제됐다. 심지어 독일의 무조건 항복을 앞둔 시점에서도 단원들의 병역 면제 혜택은 유지됐다.



나치 독일의 문화적 우월성을 상징하는 국가 공식 기관이 된 베를린 필은 혜택을 받은 만큼 정권에 철저하게 부역해야 했다. 침략 전쟁 중에도 베를린 필은 점령지나 중립국에서 공연을 이어갔다. 나치가 야만적인 정권이 아니라 높은 수준의 문화를 보존하는 정당한 통치자임을 홍보하기 위한 것이었다. 또한 뉘른베르크 전당대회, 히틀러의 생일 축하 공연, 1936년 베를린 올림픽 등 주요 국가 행사에 동원돼 나치 체제의 위엄을 돋보이게 했다.





책 전반에 걸쳐 비중 있게 다뤄지는 인물은 베를린 필에서 절대적 영향력을 행사하던 지휘자 빌헬름 푸르트벵글러다. 그는 음악적 명예와 오케스트라의 전통을 지키기 위해 정권과 타협했지만, 한 편에선 유대인 음악가를 보호하기 위해 과감하게 나서기도 했다. 당시 괴벨스와 신문 지면을 통해 독일 문화계의 유대인 문제를 두고 논쟁을 벌이기도 했다. 푸르트벵글러는 “예술과 예술가는 사람들을 분리하기 위해 존재하는 것이 아니라 서로 연결하기 위해 존재한다. 내가 인정하는 유일한 경계는 ‘좋은 예술과 나쁜 예술’ 사이뿐”이라는 말을 남기기도 했다. 어쩌면 그의 선택의 순간들은 베를린 필의 생존을 위한 몸부림이었다.



나치 시대 베를린 필의 흑역사를 다룬 책들은 많지 않았다. 전후 베를린 필의 새로운 부흥기를 열었던 헤르베르트 폰 카라얀이 나치당에 두 번이나 가입했던 전력이 있었지만 세계 음악계는 크게 주목하지 않았다. 저자도 “‘제국의 오케스트라’에 대한 연구가 거의 없었다는 사실은 놀라운 일”이라고 말한다. 저자는 베를린 필의 역사를 통해 예술이 정치 권력과 어떻게 얽히고, 침묵과 타협이 어떤 방식으로 제도와 명성을 지켜 왔는지를 집요하게 추적한다. 음악사의 빈칸을 채우면서 예술이 스스로의 윤리적 책임을 어디까지 감당해야 하는지를 묻고 있다.



맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 세계 최고의 오케스트라를 꼽으라면 빠지지 않는 곳이 독일 베를린 필하모닉 오케스트라다. 베를린 필의 모태는 지휘자 벤야민 빌제가 이끌던 ‘빌제 오케스트라’였다. 독재자처럼 군림한 빌제의 혹독한 통제에 신음하던 단원들은 1882년에 반기를 들고 베를린 필로 독립한다. 새로운 오케스트라는 단원들이 지분을 소유하면서 독립적이고 자치적으로 운영되는 음악 단체로 변신했다. 세계적 명성을 얻으며 성장해가던 베를린 필은 나치가 집권한 1933년 무렵에는 심각한 재정난에 빠졌다. 아돌프 히틀러 정권은 독일 음악의 상징이자 ‘보석’이었던 베를린 필의 유용성을 간파했다. 결국 오케스트라의 지분을 전량 매입해 국가 소유로 만들고 요제프 괴벨스의 ‘제국 선전부’의 감독 아래 두게 된다. 이름도 ‘제국의 오케스트라’로 바꾼다. 바이올린을 전공한 음악가이자 역사학자인 저자는 나치 집권기인 1933~45년, 세계적 오케스트라가 어떻게 독재 정권의 문화적·정치적 도구로 기능했는지, 그리고 그 과정에서 나치의 선전 도구라는 오명과 예술적 순수성이라는 명분 사이에서 줄타기했던 음악가들의 모습을 세밀하게 분석한다.제국의 오케스트라 단원들은 그야말로 공무원이 됐다. 정권이 주는 혜택은 달콤했다. 단원의 자치권은 대부분 상실했지만 그 대가로 재정적 안정, 사회적 명성, 그리고 해외 공연의 기회를 누릴 수 있었다. 가장 소중했던 악기도 나치 정권이 구해줬다. 히틀러는 “빈 필하모닉은 명품 바이올린이 많이 있지만 베를린 필하모닉은 그렇지 못하다”고 불만을 드러내기도 했다. 저자에 따르면 제국 선전부는 악기 수집을 지시했고, 어떤 악기는 정상적으로 구매됐지만 몇몇은 약탈된 것으로 보인다. 단원들의 가장 큰 혜택은 바로 병역 면제였다. 나치 정권 내내 단원들은 군사 훈련은 물론 전쟁 임무에서도 배제됐다. 심지어 독일의 무조건 항복을 앞둔 시점에서도 단원들의 병역 면제 혜택은 유지됐다.나치 독일의 문화적 우월성을 상징하는 국가 공식 기관이 된 베를린 필은 혜택을 받은 만큼 정권에 철저하게 부역해야 했다. 침략 전쟁 중에도 베를린 필은 점령지나 중립국에서 공연을 이어갔다. 나치가 야만적인 정권이 아니라 높은 수준의 문화를 보존하는 정당한 통치자임을 홍보하기 위한 것이었다. 또한 뉘른베르크 전당대회, 히틀러의 생일 축하 공연, 1936년 베를린 올림픽 등 주요 국가 행사에 동원돼 나치 체제의 위엄을 돋보이게 했다.책 전반에 걸쳐 비중 있게 다뤄지는 인물은 베를린 필에서 절대적 영향력을 행사하던 지휘자 빌헬름 푸르트벵글러다. 그는 음악적 명예와 오케스트라의 전통을 지키기 위해 정권과 타협했지만, 한 편에선 유대인 음악가를 보호하기 위해 과감하게 나서기도 했다. 당시 괴벨스와 신문 지면을 통해 독일 문화계의 유대인 문제를 두고 논쟁을 벌이기도 했다. 푸르트벵글러는 “예술과 예술가는 사람들을 분리하기 위해 존재하는 것이 아니라 서로 연결하기 위해 존재한다. 내가 인정하는 유일한 경계는 ‘좋은 예술과 나쁜 예술’ 사이뿐”이라는 말을 남기기도 했다. 어쩌면 그의 선택의 순간들은 베를린 필의 생존을 위한 몸부림이었다.나치 시대 베를린 필의 흑역사를 다룬 책들은 많지 않았다. 전후 베를린 필의 새로운 부흥기를 열었던 헤르베르트 폰 카라얀이 나치당에 두 번이나 가입했던 전력이 있었지만 세계 음악계는 크게 주목하지 않았다. 저자도 “‘제국의 오케스트라’에 대한 연구가 거의 없었다는 사실은 놀라운 일”이라고 말한다. 저자는 베를린 필의 역사를 통해 예술이 정치 권력과 어떻게 얽히고, 침묵과 타협이 어떤 방식으로 제도와 명성을 지켜 왔는지를 집요하게 추적한다. 음악사의 빈칸을 채우면서 예술이 스스로의 윤리적 책임을 어디까지 감당해야 하는지를 묻고 있다.맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지