국힘, 새 당명 2개 압축… 이르면 주내 결정
공화·자유 포함 후보군 다수
국민의힘이 새 당명 후보군을 2개로 압축하고 막바지 검토에 착수했다. 당명 개정 태스크포스(TF)는 18일 새 당명 후보군을 장동혁 대표에게 보고했다. 후보군은 조만간 최고위원회에도 보고될 예정이다. 지도부 관계자는 “이르면 이번 주말 최고위에서 새 당명이 결정될 수 있다”며 “당의 색깔을 바꾸는 것은 아직 결정되지 않았다”고 말했다. 지도부는 6·3 지방선거를 앞둔 만큼 이달 안에 개정 절차를 마무리 짓겠다는 방침이다. 다음 달 1일 3·1절에 맞춰 새 당명이 적힌 현수막을 전국에 건다는 방침을 세운 것으로 전해졌다.
국민의힘은 지난달 7일 당명 개정을 예고하고 대국민 공모전을 진행했다. 미래연대당·민주공화당·자유공화당·자유민주당·함께하는공화 등 공화와 자유 같은 보수 가치를 포함한 당명이 다수 제안된 것으로 알려졌다. 다만 당명 개정 의결 전 의원총회에서 반대 여론이 분출할 가능성도 있다. 설 연휴 기간 지역을 방문한 의원들이 “이름을 바꾸면 헛갈린다” “공화는 절대 안 된다” 등의 반대 여론을 전하며 개정 반대 입장을 피력하고 있어서다. 박성훈 수석대변인은 기자들과 만나 “의총에서 의원들의 다양한 생각을 들어볼 수 있을 것으로 생각한다”고 말했다.
최수진 기자 orca@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사