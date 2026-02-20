유생·반인 공생 무대였던 대학로

[책과 길] 조선의 대학로

안대회 지음

문학동네, 240쪽, 2만2000원



오늘날 서울의 혜화동과 명륜동 일대는 조선 시대에는 반촌(泮村)으로 불렸다. 조선 최고의 교육기관 성균관이 있던 동네라는 의미였다. 성균관대 한문학과 교수인 저자는 출세를 꿈꾸던 유생들과 성균관 소속 공노비지만 다양한 상업 활동을 하며 유생들을 뒷바라지했던 반인(泮人)들의 삶을 입체적으로 조명한다.



유생과 반인들의 관계는 흥미롭다. 양반과 노비라는 공식적인 신분적 차이와 달리 실상은 이익 공동체나 다름없었다. 예컨대 일종의 하숙집 주인이었던 반주인은 유생들의 성균관 생활과 과거 응시를 돕는 후견인이었다. 소고기 도축과 판매권을 가진 반촌 사람들은 막대한 이익으로 성균관 재정 확충에 기여하면서 후원하던 유생이 과거에 급제하면 당당히 보상을 요구하기도 했다. 저자는 고지도와 문헌을 통해 사라진 옛길과 장소들을 복원하며, 유생들의 집념과 그 곁에서 부를 축적했던 반인들의 욕망이 교차하던 조선 유일의 대학 문화를 생생하게 되살린다.



맹경환 선임기자



