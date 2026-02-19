머스크발 ‘우주 AI 센터’에 태양광 업계 들썩
게임체인저로 꼽히는 ‘탠덤 셀’
韓, 2028년 세계 최초 상용화 목표
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 태양광을 활용한 우주 인공지능(AI) 데이터센터 구상을 밝히면서 국내외 태양광 업계가 들썩이고 있다. 중국이 장악한 글로벌 태양광 시장에서 돌파구를 찾고 있는 한국 기업들로서는 차세대 태양전지인 ‘탠덤 셀’ 상용화에 성공할 경우 우주 산업에서 새로운 기회를 얻을 수 있다는 기대가 나온다.
18일 외신 등에 따르면 머스크 CEO가 이끄는 테슬라와 스페이스X 관계자들은 이달 초 중국을 방문해 태양광 소재·장비 업체들을 둘러봤다. 이는 머스크 CEO의 우주 AI 데이터센터 사업이 본격화되고 있다는 신호로 해석돼 업계를 술렁이게 만들었다. 방문팀은 차세대 기술인 이종접합기술(HJT)과 페로브스카이트 태양전지 개발 기업들에 큰 관심을 보인 것으로 전해졌다.
머스크는 지난달 세계경제포럼(WEF)과 테슬라 4분기 실적발표에서 우주 데이터센터 구상을 공개했다. 데이터센터를 탑재한 위성을 지구 저궤도에 띄우고 우주에서 24시간 태양광 전력을 공급받아 AI 연산을 수행한 뒤 데이터만 지상으로 보낸다는 내용이다. 그는 2~3년 내 사업이 현실화될 것이며, 테슬라와 스페이스X에서 각각 100GW(기가와트)씩 총 200GW 규모의 태양전지 생산능력을 갖추겠다는 목표도 제시했다. 이는 지난해 한국 전체 발전설비 용량(158GW)을 뛰어넘는 규모다.
물론 발사 비용과 유지·보수, 냉각 문제 등 현실적 과제는 남아 있다. 특히 우주 데이터센터 구현을 위해서는 가볍고 효율이 높은 차세대 태양전지가 필수적이라는 분석이 나온다. 태양광 산업의 ‘게임 체인저’로 꼽히는 페로브스카이트 탠덤 셀 기술이 주목받는 이유다.
현재 우주용 태양전지는 갈륨비소 계열 다중접합 셀이 주로 쓰이지만 가격이 비싸고 중국이 갈륨 생산의 98%를 장악해 공급망 리스크가 크다. 이에 대안으로 거론되는 것이 탠덤 셀이다. 실리콘 셀과 페로브스카이트 셀을 적층한 구조로 이론상 한계 효율이 44%에 달한다.
시장조사기관 서비콘 컨설팅은 글로벌 탠덤 태양전지 시장이 2024년 4억5000만 달러(6000억원)에서 2034년 91억4000만 달러(12조원)로 급성장할 것으로 전망했다. 한국은 2028년 세계 최초 상용화를 목표로 기술 개발을 추진 중이다. 관련 기술을 주도하는 한화큐셀은 파일럿 설비를 통해 양산성을 검증하고 있으며, 2024년 말에 상용화 크기 탠덤 셀에서 28.6% 효율을 달성했다.
업계 관계자는 “머스크 CEO가 공언한 태양광 산업 규모가 워낙 커 중국뿐 아니라 한국 등 여러 기업들과 접촉할 가능성이 크다”며 “미국 태양광 시장에서는 중국 제재가 작용하고 탠덤 셀 기술개발에서 한화큐셀이 상위권이라는 점도 (관련 논의에) 영향을 미칠 것”이라고 말했다.
한국에너지기술평가원 명승엽 태양광PD는 “우주 태양광 전력을 지구로 보내는 것이 아니라 위성 데이터센터에 활용하는 구상은 설득력이 있다”며 “탠덤 셀 상용화를 조기에 선점하는 한국의 기술 리더십이 중요한 시점”이라고 강조했다.
