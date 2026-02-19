코스피 불장 속 ‘세뱃돈’ 어디로 몰릴까
‘반도체 여전히 매력적 선택지’ 의견
제약·바이오·조선 관심 섹터 거론
설 연휴 이후 ‘세뱃돈 투자’ 향방에 관심이 쏠린다. 코스피가 5500을 넘어서는 등 한국 증시가 역사적 고점기에 진입했지만, 지수 상승 속도 부담으로 변동성이 커지면서 개미 투자자들의 고심도 깊어지고 있다. 증권업계에서는 단기적 변동성은 크겠지만 중장기적 상승 추세는 꺾이지 않을 것으로 전망하고 있다.
18일 한국거래소가 최근 10년(2016~2025년) 설 연휴 직후 거래일 코스피 등락을 비교한 결과, 수익과 하락 연도 수는 각각 5회로 같았다. 기간을 넓혀 설 연휴 직후 5거래일간 코스피 등락률을 비교한 결과도 동일했다. 명절 기간 악재를 피하려고 연휴 직전 매도, 직후 매수에 나선다는 이른바 ‘명절 효과’ 속설이 있지만, 통계적으로 유의미한 상관관계는 확인되지 않은 것이다.
설 연휴 직후 증시 흐름은 한국 증시의 기초체력과 글로벌 매크로 환경에 따라 달라질 것으로 예상된다. 한지영 키움증권 연구원은 “지수 상승의 속도 부담이 있고, 잠재적 차익실현 압력이 빈번할 수 있다”면서도 “상법개정안, 상장폐지 기준 강화 등 정부 정책 모멘텀이 지속하는 한 지수 방향성을 위로 설정해 놓고 국내 주식 비중 확대 기조를 유지하는 것이 적절하다”고 말했다.
증권사들이 이달 비중 확대 의견을 제시한 업종·종목 중 반도체는 여전히 매력적 선택지로 분류된다. 고영민 다올투자증권 연구원은 “가격 협상 동향을 보면 2분기 메모리 평균판매단가 상승률은 20% 중후반에서 30% 수준에 도달할 수 있다”고 내다봤다. 김용구 유안타증권 연구원은 코스피 전망치를 5000~6300포인트로 상향 조정하며 “반도체 대표주 실적 성장세는 장기 추세화되고 실적 변동성은 줄어들며, 실적 가시성은 더욱 높아질 것이라는 중장기적 긍정론으로 이동하고 있다”고 말했다. 제약·바이오 산업도 관심 섹터다. 이달미 상상인증권 연구원은 “코스닥 시장 내 바이오 부문 비중은 33.4% 수준으로 가장 크다”며 “코스닥 활성화 정책 최대 수혜는 바이오”라고 전망했다.
연초 상승분을 반납한 조선주도 숨 고르기 후 반등 전망이 나온다. 강경태·황현정 한국투자증권 연구원은 주가 하락으로 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 부담 축소, 액화천연가스(LNG) 운반선 선가 반등 기대감, 미국 방산 조선사 헌팅턴잉걸스와의 협력 가시화 등을 호재로 꼽았다. 미래에셋증권은 자율주행·로보틱스 신사업 기대감이 있는 자동차주, 신한투자증권은 중국 최대 명절인 춘제를 앞두고 레저 종목 비중을 늘리라고 조언했다.
