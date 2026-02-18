1호 투자에 ‘인공 다이아몬드’ 꼽은 미·일… 첨단산업 中 견제용

火電 등 52조원대 프로젝트 발표

중국이 전 세계 공급망 좌지우지

다카이치 “특정 국가 의존도 높아”

美, 한국 향한 투자 압박 거세질 듯



미국과 일본이 무역합의에 따른 5500억 달러(약 796조원) 대미투자 프로젝트 1호를 확정했다. 일본은 오하이오주 화력발전소 건설, 텍사스주 원유 수출 시설 건설, 조지아주 인공 다이아몬드 시설 확충 등 3개 사업에 360억 달러(약 52조원)를 투입한다. 도널드 트럼프 미 대통령은 17일(현지시간) 트루스소셜에 “오늘 나는 위대한 텍사스주의 석유·가스 분야와 위대한 오하이오주의 발전 분야, 위대한 조지아주의 핵심광물 분야라는 전략적 영역에서 세 가지 엄청난 프로젝트를 발표하게 돼 기쁘게 생각한다”고 말했다.



이날 일본의 대미투자 1호 프로젝트에서 눈에 띄는 것은 ‘합성 다이아몬드(synthetic diamond)’ 제조 역량 구축이다. 투자금액은 6억 달러로 오하이오주 화력발전소(333억 달러), 텍사스주 원유 수출 시설(21억 달러)에 비해 작지만 중국이 사실상 통제하는 분야에서 일본 자금을 투입해 반도체 칩 등 첨단산업에서 우위를 가져가기 위한 전략으로 분석된다.



하워드 러트닉 상무장관은 이날 성명에서 조지아주 프로젝트와 관련해 “우리는 미국 내에 합성 산업용 다이아몬드 제조 역량을 구축해 첨단 산업 및 기술 생산에 필수적인 핵심 투입재인 합성 다이아몬드 ‘그릿(grit)’에 대한 미국 수요의 100%를 국내에서 생산할 것”이라며 “우리는 더 이상 이 필수 소재의 해외 공급에 의존하지 않을 것”이라고 했다.



흑연에 고온·고압을 가해 만드는 합성 다이아몬드 그릿은 다이아몬드를 미세한 입자 형태로 가공한 산업용 소재다. 반도체를 제조할 때 실리콘 웨이퍼 연마나 자동차 정밀부품 절삭 등 첨단 제조 공정에 필수적이라는 평가가 나온다. 미·일은 지난해 10월 발표한 무역합의 팩트시트에서도 ‘(합성) 다이아몬드 연마재 제조시설 건설과 공급·구매 참여 검토’라는 문구를 담은 바 있다.





그동안 합성 다이아몬드는 중국이 공급망을 좌우해 왔다. 경제안보 측면에서 필수품이 됐다는 평가가 나왔지만 여전히 중국 의존도가 높다. 로이터통신에 따르면 미국은 2024년 기준 중국으로부터 합성 다이아몬드와 관련 장비 3000만 달러 상당을 수입했다. 중국은 지난해 10월 희토류와 함께 일부 합성 다이아몬드에 대한 수출통제 계획을 발표했고, 이보다 앞선 2024년 9월에는 합성 다이아몬드 제조에 사용하는 프레스 장비를 수출관리 대상으로 지정했다.



다카이치 사나에 일본 총리도 이날 엑스에 대미투자 프로젝트 중 합성 다이아몬드 제조를 가장 먼저 언급했다. 그는 “자동차·항공기·반도체 부품 소재 가공에 사용되는 산업용 인공(합성) 다이아몬드 제조 프로젝트”를 설명하며 “미·일 양국 모두 특정 국가에 대한 의존도가 높다”고 설명했다. 중국을 직접 거론하는 대신 ‘특정 국가’로 언급하며 의존도가 높다는 점을 지적한 것이다. 트럼프가 이날 합성 다이아몬드 제조 발표를 하면서 “우리의 중요한 광물 시설이 해외에 대한 어리석은 의존을 종식시킬 것”이라고 말한 것도 같은 맥락이다.



로이터 등에 따르면 다이아몬드 채굴과 유통을 담당하는 세계적 기업 드비어스그룹의 엘리먼트식스홀딩스가 운영하는 조지아주 제조시설이 투자 대상으로 거론된다. 일본 내에선 다이아몬드공구 제조업체인 아사히 다이아몬드공업 등이 관심을 표명한 것으로 알려졌다.



러트닉 장관은 성명을 통해 다른 두 사업에 대해서도 구체적으로 설명했다. 이에 따르면 오하이오주 화력발전소는 역사상 최대 규모의 천연가스발전소(9.2GW 규모)로 인공지능(AI)용 데이터센터 등에 전력을 공급한다. 텍사스주 프로젝트는 멕시코만에 심해 원유 수출 시설을 건설해 매년 200억~300억 달러 규모의 미국산 원유 수출을 창출한다는 목표를 세웠다.



일본 정부의 투자 프로젝트가 닻을 올리면서 한국에 대한 투자 압박도 거세질 전망이다. 대미투자 양해각서(MOU)와 일본의 선례를 감안할 때 에너지, 자원, 인프라 부문에 대한 투자가 우선 거론된다. 김정관 산업통상부 장관은 지난 9일 “(첫 번째 프로젝트가) 에너지·원전 등으로 단정된 것이 아니라 여러 안을 놓고 논의 중”이라며 “대외 보안 이슈가 있어 구체적으로 말하기 어렵지만 법안 통과 일정에 맞춰 합의되면 발표할 수 있을 것”이라고 말했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



