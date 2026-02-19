경쟁사 추격에 ‘불매운동’까지… 위태로운 오픈AI
‘큇GPT’ 확산하며 시장점유율 하락
누적되는 적자와 경쟁사들의 추격으로 골머리를 앓고 있는 오픈AI에 악재가 더해졌다. 오픈AI의 인공지능(AI) 챗봇 챗GPT를 둘러싼 정치적 논란이 확산하면서 유료 구독을 해지하자는 ‘큇GPT(QuitGPT)’ 운동이 빠르게 확산하고 있기 때문이다. 챗GPT의 미국 시장점유율은 지난 1년 사이 25% 하락한 것으로 나타났다.
18일 정보기술(IT) 업계에 따르면 최근 엑스와 인스타그램, 블루스카이 등 소셜미디어에는 ‘큇GPT’라는 해시태그와 함께 챗GPT 구독 취소를 인증하거나 독려하는 게시물이 잇따르고 있다. 캠페인 주최 측은 오픈AI 경영진이 트럼프와 공화당 특별정치활동위원회(슈퍼팩)에 후원을 중단할 때까지 불매운동을 이어간다는 계획이다. 현재까지 70만명 정도가 캠페인에 참여했다고 한다.
이번 사태는 젊고 진보적인 성향의 챗GPT 이용자와 오픈AI 경영진 행보가 충돌하면서 발생했다. 그렉 브록먼 오픈AI 사장과 부인 안나 브록먼은 지난해 9월 도널드 트럼프 미 대통령 지지 슈퍼팩 ‘마가’에 2500만 달러(약 360억원)를 후원한 것으로 드러났다. 또 AI 규제 완화를 요구하는 슈퍼팩 ‘리딩더퓨처’에도 비슷한 규모의 금액을 기탁한 것으로 전해졌다. 과잉 진압으로 희생자를 낸 이민세관단속국(ICE)과의 연관성도 논란이 됐다. 미 국토안보부는 최근 ICE가 신규 채용 과정에서 지원자 이력서 검토에 GPT-4 기반 도구를 사용한다는 사실을 공개했다.
큇GPT 운동은 감소세로 돌아선 챗GPT 시장점유율에 악영향을 미칠 가능성이 높다. 주최 측은 단순한 불매를 넘어 오픈AI 경쟁사인 구글의 제미나이, 앤트로픽의 클로드 모델 등을 대안으로 제시하고 있다. 시장조사업체 앱토피아에 따르면 미국 챗GPT 시장점유율은 지난해 1월 69.1%에서 올해 1월 45.3%로 줄었다. 같은 기간 제미나이 점유율은 14.7%에서 25.2%로 배 가까이 뛰었다. xAI의 그록 역시 점유율이 약 7배 늘어나며 위협적인 성장세를 보이고 있다.
점유율 독주 체제가 흔들리면 수익 구조에도 먹구름이 낄 수밖에 없다. 오픈AI 매출은 2022년 11월 챗GPT 출시 이후 3년간 10배 이상 증가했지만 데이터센터와 컴퓨팅 비용에 막대한 투자를 감행하면서 지금은 벌어들이는 것보다 나가는 돈이 훨씬 많은 상황이다. 지난해 상반기에만 78억 달러(11조3000억원) 영업 손실을 내는 등 흑자 전환 시점은 불분명하다는 평가가 많다.
