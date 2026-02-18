검찰조작기소대응특위 위원장 이성윤 선임에 부글거리는 반청
“특검 후보 추천 논란 책임 있어야”
당 지도부는 “순번 따른 인선일 뿐”
더불어민주당이 이재명 대통령 수사·기소 대응을 위한 ‘정치검찰 조작기소 대응 특별위원회’ 위원장에 2차 종합특검으로 ‘쌍방울 변호인’을 추천했던 이성윤 최고위원을 선임하자 반청(반정청래)계 반발이 터져 나오고 있다. 표면적으로는 인선 문제지만 자리다툼으로만 보긴 어렵다는 해석이 나온다.
조국혁신당 합당 추진 과정에서 수면 위로 떠올랐던 계파 갈등이 봉합되지 않은 상황에서 주요 현안마다 비슷한 충돌이 반복되고 있어서다. 당 지도부는 “관례에 따른 순번 인선”이라며 정면돌파 기조를 내비쳤지만 반대 측은 ‘상징성’을 문제 삼으며 철회를 요구하고 나섰다.
민주당은 지난 13일 최고위원회의에서 경기지사 출마로 공석 상태인 한준호 전 최고위원 후임 몫의 특위 위원장 자리에 이 최고위원을 선임했다. 지도부는 최고위에서 별다른 이견 없이 의결된 사안이라는 점을 강조하며 인선 번복 가능성을 일축하고 있다. 지도부 핵심 관계자는 18일 국민일보와의 통화에서 “이 최고위원을 염두에 둔 인선이 아니라 구조상 이어받은 것”이라며 “공식 회의에서 이견이 없었던 사안을 사후적으로 문제 삼는 건 적절치 않다”고 말했다.
이 최고위원도 공개적으로 물러설 뜻이 없음을 분명히 했다. 이 최고위원은 페이스북에 “전임 위원장의 성과와 의지를 이어받아 정치검찰의 조작 수사를 끝까지 밝혀내고 반드시 책임을 묻겠다”고 밝혔다. 특위는 다음 주 중 구성을 재정비한 뒤 새 위원장 주재 첫 회의를 열 계획이다.
그러나 당내에선 이번 논란을 2차 종합특검 후보 추천 과정에서 불거진 불신의 연장선으로 보는 시각이 적지 않다. 당시 이 최고위원이 쌍방울 대북송금 사건에서 김성태 전 회장을 변호한 이력을 가진 전준철 변호사를 특검 후보로 추천하면서 갈등이 확산했다. 이에 대한 충분한 사과나 해명이 없었다는 인식이 앙금으로 남아 있다.
이 대통령의 대장동 사건 변호인이었던 이건태 의원은 “대통령에게 칼을 겨누던 자의 변호인을 특검 후보로 추천하고도 사과 없이 특위 위원장에 임명한 것은 당원을 무시한 처사”라며 임명 철회를 요구했다. 한 전 최고위원도 “쌍방울 사건에서 이 대통령을 겨눴던 변호사를 2차 특검 후보로 추천하는 과정에 깊이 관여했던 문제, 그 책임은 결코 가볍지 않다”고 날을 세웠다. 친명계 모임인 더민주전국혁신회의도 철회를 촉구했고, 특위 소속 일부 원외 인사는 지도부 조처가 없으면 특위 위원에서 사퇴하겠다고 밝혔다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사