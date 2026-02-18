페루, 탄핵으로 집권한 대통령 4개월 만에 탄핵
페루의 호세 헤리(39·사진) 임시 대통령이 취임 4개월 만에 탄핵당했다. 페루 국회는 17일(현지시간) 수도 리마에서 임시 본회의를 열어 헤리 대통령 탄핵안을 찬성 75표, 반대 24표, 기권 3표로 가결했다고 밝혔다.
중국 출신 사업가 양즈화와의 유착 의혹이 결정적 탄핵 사유로 지목된다. 현지 언론에 따르면 그는 지난해 말 양즈화와 비밀리에 만나는 CCTV 영상이 공개된 뒤 ‘치파게이트’로 불리는 유착 의혹에 휩싸였다. 양즈화는 중국 수입품 판매로 자산을 축적한 뒤 에너지 산업에 진출해 2023년 2440만 달러(약 347억원) 규모의 수력발전 프로젝트를 수주했다. 해당 사업은 올 6월 상업 운영을 앞둔 것으로 알려졌지만 공정률이 0%라는 의혹이 제기됐다. 현지 검찰은 양즈화 유착 등에 대해 수사 중이다.
페루는 정치권 부패가 심화하며 2018 년 1월 이후 8년간 7명의 대통령이 물러났다. 지난해 10월 국회의장이었던 헤리 대통령은 디나 볼루아르테(63) 전 대통령 탄핵으로 대통령직을 이어받았다.
페루 국회는 페르난도 로스피글리오시(78) 의장이 임시 대통령직을 거절함에 따라 18일 새 의장을 선출해 7월 28일까지 대통령직 대행 체제를 가동할 예정이다. 4월 12일엔 대선과 총선이 예정돼 있다.
