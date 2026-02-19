금빛 꿈 앗아간 ‘판정 논란’

이채운, 세계 첫 기술 성공 6위 그쳐

차준환, 클린 연기에도 점수 낮아 4위

지난 14일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스노보드 남자 하프파이프 결선에서 프런트사이드 트리플콕 1620도 기술을 선보이는 이채운. 연합뉴스

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽의 유력한 메달 후보로 꼽히던 선수들이 판정 논란 속에 아쉽게 메달을 놓쳤다.



스노보드 남자 하프파이프의 이채운(경희대)은 자신의 두 번째 올림픽 무대를 결선 6위로 마쳤다. 이채운은 지난 14일(한국시간) 결선 마지막 3차 시기에서 프런트사이드 트리플콕 1620도(네 바퀴 반)를 성공시켰다. 공식 경기에서 이 기술에 성공한 건 이채운이 세계 최초다. 메달을 자신한 그는 두 팔을 번쩍 들어 포효했다. 하지만 점수는 메달권을 크게 벗어난 87.50점에 그쳤다.



예상 점수 92~92.5점에 크게 모자란 결과였다. 1~5위에서도 1620도 기술을 성공한 선수는 없었다. 이채운은 17일 소셜미디어에서 “세계 최초의 기술에 성공하고도 내가 왜 87.50점 받고 6위에서 끝났는지 아직도 이유를 모르겠다”고 아쉬움을 드러냈다. 동료 선수 제이크 페이츠(미국)도 “네가 1등이어야 한다”고 위로한 것으로 알려졌다.



이채운은 후회나 미련은 갖고 싶지 않다고 했다. 그는 “목숨을 내놓고 탔다고 해도 무방할 정도로 정말 자신 있게 내가 할 수 있는 모든 걸 다 해냈다”며 “그렇지만 세계의 벽은 높았다. 이제 내가 할 건 그 벽을 깨부수고 다른 선수들이 나한테서 벽이 느껴지게 만드는 것”이라고 밝혔다. 지난해 하얼빈 동계아시안게임 금메달리스트인 그는 이번 대회 한국 남자 선수 최초로 결선에 올라 메달을 노렸다.



한국 남자 피겨스케이팅 간판 차준환은 단 0.98점 차로 메달을 놓쳤다. 차준환은 이번 대회 총점 273.92점을 받아 4위로 대회를 마무리했다. 한국 남자싱글 올림픽 최고 순위이지만 메달 불발의 아쉬움은 크다. 완벽한 클린 연기를 펼친 쇼트프로그램에서 예상 밖의 낮은 점수(92.72점)로 6위에 그친 탓이다.



이는 곧 심판 판정 논란으로 이어졌다. 일본의 피겨 전설 오다 노부나리는 “스텝 시퀀스에서 레벨3을 받은 건 말이 안 된다. 내가 한국 연맹 이사가 돼 항의하고 싶다”고 목소리를 높였다. 미국 시사지 뉴스위크도 “메달 경쟁을 할 만큼 놀라운 연기였지만 점수가 예상보다 훨씬 낮았다”고 지적했다.



차준환은 “순위만 보면 당연히 아쉬움이 남는다”면서도 “정말 미련과 후회 없이 다 쏟아부었다. 인생을 더 배웠다고 생각한다”고 말했다. 입상에 실패했지만 높은 연기력을 인정받은 그는 국제빙상경기연맹(ISU)의 공식 초청으로 22일 피겨 갈라쇼에 나선다.



정신영 기자 spirit@kmib.co.kr



