메타의 변심, 엔비디아와 ‘AI 동맹’… “GPU에 CPU까지 도입”

서버용 칩으로 ‘그레이스’ 채택은 처음

저커버그 “선도적인 클러스터 구축”

AMD·인텔·구글, 전략 수정 불가피



페이스북과 인스타그램을 운영하는 메타 플랫폼스가 엔비디아와 인공지능(AI) 전용 반도체 수백만개를 공급하는 초대형 계약을 전격 체결했다. 엔비디아 의존도를 낮추겠다며 자체 AI 칩을 개발하고 자사 데이터센터에 구글 TPU(텐서처리장치)를 도입키로 한 메타가 결국 엔비디아와 ‘AI 동맹’을 구축한 것이다.



메타는 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) ‘블랙웰’ ‘루빈’ 등을 수백만개 장착한 AI 데이터센터를 구축하기 위한 다년 계약을 체결했다고 양사가 17일(현지시간) 밝혔다. 메타는 미국 오하이오주에 1GW(기가와트)급 데이터센터 ‘프로메테우스’를, 루이지애나주에 5GW급 ‘하이페리온’을 건설하고 있다.





메타는 또 엔비디아 중앙처리장치(CPU) ‘그레이스’를 독립형 서버용 칩으로 채택하기로 했다. 주요 데이터센터 운영사 중 엔비디아 CPU를 단독 서버용으로 도입한 건 메타가 처음이다. 양사는 구체적인 계약 금액을 공개하지 않았지만 수백억 달러(수십조원)에 달할 것으로 업계는 보고 있다.



양측은 네트워크와 보안 분야에서도 협력을 대폭 강화한다. 메타는 인프라 전반에 엔비디아 통신망 플랫폼인 ‘스펙트럼-X’를 적용해 운영·전력 효율을 개선하는 동시에 기밀 컴퓨터 기능을 활용, 왓츠앱 보안은 유지하면서 AI 기능을 구현한다는 계획이다.



메타는 AI 칩 시장을 90%가량 장악한 엔비디아 의존도를 줄이기 위해 다른 빅테크들처럼 탈(脫)엔비디아 흐름에 가세했었다. 자사 AI 개발 도구 ‘파이토치’가 구글 TPU에서도 원활히 구동하도록 구글과 협력키로 한 게 대표적인 사례다. 전 세계 개발자가 가장 많이 사용하는 파이토치는 엔비디아 GPU와 병렬 연산 소프트웨어 플랫폼 ‘쿠다’에 최적화된 형태로 발전해 왔기에 파이토치를 쓰는 기업은 엔비디아 제품을 선택하는 경우가 대부분이었다.



그랬던 메타가 다시 한번 엔비디아 손을 잡은 건 ‘엔비디아 생태계’에 올라타 성능과 전력 효율 등을 모두 챙기겠다는 판단으로 분석된다. 엔비디아 CPU까지 도입하는 초강수를 둬 치열한 경쟁이 벌어지는 AI 시장에서 주도권을 잡겠다는 의도다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 계약 체결 후 “선도적인 클러스터를 구축하게 돼 기쁘다. 이를 통해 전 세계 모든 사람에게 ‘맞춤형 초지능’을 제공할 것”이라고 강조했다.



경쟁사 발등에는 불이 떨어졌다. GPU·CPU를 모두 갖춰 엔비디아의 사실상 유일한 대항마로 평가 받는 AMD는 이번 계약으로 경쟁에서 밀렸다는 인상을 남겼다. CPU 강자 인텔은 주도권을 지키는 데 있어 더 큰 압박을 받게 됐고 구글도 전략 수정이 불가피할 전망이다.



젠슨 황 엔비디아 CEO도 이러한 지적을 의식한 듯 “CPU와 GPU, 통신망, 소프트웨어 전반에 걸친 심층 공동 설계를 통해 메타가 차세대 AI 프론티어 기반을 구축하는 데 엔비디아 플랫폼 전체를 제공할 것”이라고 밝혔다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



