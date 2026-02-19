러시아, 패럴림픽 정상 출전한다
파라 알파인스키 등 세 종목 6명 파견
러시아가 다음 달 6일 개막하는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽에 정상 출전한다.
국제패럴림픽위원회(IPC)는 18일(한국시간) “러시아와 벨라루스가 지난해 IPC 총회에서 패럴림픽 출전 자격을 회복했다”며 “두 나라는 국제스키연맹(FIS)을 통해 파라 알파인스키와 파라 크로스컨트리 스키, 파라 스노보드 종목에서 출전 자격을 얻었다”고 밝혔다.
러시아와 벨라루스는 2022년 2월 우크라이나 침공 이후 IPC로부터 국제 대회 개최 및 출전 정지 징계를 받았다. 2023년 9월에는 국가명과 국기, 국가 사용이 금지된 개인중립선수(AIN)로 나선다는 조건으로 국제 대회 출전을 승인받았다.
두 나라는 지난해 9월 서울에서 열린 IPC 총회에서 회원 자격을 회복했다. 하지만 종목별 출전 여부는 각 국제연맹의 판단에 맡겨졌고, FIS를 비롯한 대다수 단체가 이들의 패럴림픽 예선 참가를 허용하지 않으면서 복귀는 불투명해졌다.
이에 러시아와 벨라루스는 스포츠중재재판소(CAS)에 FIS를 제소했고, 지난해 12월 승소했다. 이후 예선을 거쳐 이번 대회 출전권을 확보했다. 러시아는 세 종목에 각각 2명씩, 벨라루스는 파라 크로스컨트리 스키에만 4명을 파견할 예정이다. 이들은 정상적으로 국가명을 사용하고 유니폼에 국기를 달 수 있다. 금메달을 획득하면 국가도 연주된다.
러시아가 국가 자격으로 패럴림픽에 선수단을 파견하는 건 2014년 소치 대회 이후 12년 만이다. 다만 국제올림픽위원회(IOC)의 징계는 해제되지 않아 이번 동계올림픽에는 개인중립선수단 자격으로 참가하고 있다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
