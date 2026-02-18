서울 아파트 매매 90%가 ‘15억 이하’… 실수요자 내집 마련 늘어

생애 최초 주택 매수도 증가세

대출 규제에 실수요 중심 거래

사진=윤웅 기자

30·40대 실수요자들의 서울 내 집 마련이 늘고 있다. 서울 입주 물량 감소가 예상되는 상황에서 집값이 더 오르기 전에 주택담보대출 등 규제 상황을 최대한 활용하려는 판단으로 보인다.



18일 직방이 대법원 등기정보광장을 분석한 내용에 따르면 지난달 서울의 생애최초 집합건물(아파트·다세대·연립·오피스텔) 매수자 수는 6554명이다. 전월(6217명)보다 5.4% 늘었다. 이는 6·27 대책을 앞두고 매수 수요가 몰렸던 지난해 6월(7192명) 이후 가장 많은 수치다.





생애최초 집합건물 매수는 30·40대에서 가장 활발하게 이뤄졌다. 30대(3520명)가 전체 거래의 53.7%를 차지했고, 40대(1490명·22.7%) 50대(648명·9.9%) 20대(552명·8.4%) 순으로 많았다. 김은선 직방 빅데이터랩장은 “불확실성이 이어지는 시기일수록 거주 기반을 먼저 확정하려는 판단이 일정 부분 반영된 것으로 보인다”고 말했다.



대출 규제 기조는 이어지고 있으나 생애 처음으로 주택을 매수한 경우 주택담보대출비율(LTV)이 70%로 적용되고, 입주 물량 감소에 따른 수급 부담, 전세시장 불안 등 불확실한 시장 상황이 영향을 미쳤을 것이란 분석이다. 직방은 올해 서울 아파트 입주 물량이 지난해보다 48% 적을 것으로 예측했다.



이달 서울에서 매매 계약이 이뤄진 아파트의 90%가량이 15억원 이하인 것 역시 같은 흐름으로 볼 수 있다. 이날 국토교통부 실거래가 공개시스템에 등록된 데이터를 분석한 결과에 따르면 전날 기준 2월 서울 아파트 매매 975건 가운데 850건(87.2%)이 15억원 이하인 것으로 나타났다.



지난해 6·27, 10·15 대책으로 주담대 한도가 6억원 이하로 제한된 데 따른 것으로 풀이된다. 지난해 10월 16~31일 15억원 이하 서울 아파트 매매 비중은 64.6%였으나 11월 73.2%, 12월 81.5%로 늘었다. 지난달은 80.2%다. 아직 1월 거래량이 모두 반영되지 않은 점을 고려하면 비중은 더 늘어날 수 있다.



거래량 역시 노원구(671건)가 가장 많았고 성북구(395건) 강서구(373건) 구로구(355건) 송파구(318건) 동대문구(287건) 등이 뒤를 이었다. 대출 규제로 자금 조달 여력이 제한된 상황에서 중저가 아파트가 밀집한 지역에 매수 수요가 집중된 것으로 보인다.



정진영 기자



