韓 메달 절반… 10대 영파워
최가온·유승은 여고생 돌풍
설상·빙상·피겨서 고른 활약
2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 한국 선수단의 ‘젊은 피’가 두각을 나타내고 있다. 18일(한국시간) 경기 전까지 한국의 메달리스트 6명 가운데 4명이 2000년대생으로, ‘겁 없는 신예’들이 메달 레이스 전면에 섰다.
2008년생 유승은(성복고)이 포문을 열었다. 지난 10일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 획득하며 한국 설상 종목 사상 첫 여성 올림픽 메달리스트가 됐다. 그간 속도 중심의 평행대회전에 집중됐던 설상 메달 지형을 넘어 공중 기술을 겨루는 프리스타일 계열에서 성과를 냈다는 점에서 의미를 더했다.
동갑내기 최가온(세화여고)은 사흘 뒤 같은 장소에서 스노보드 여자 하프파이프 정상에 올랐다. 한국 설상 첫 올림픽 금메달을 목에 걸며 ‘10대 돌풍’의 정점을 찍었다. 고교 재학생 두 선수가 잇따라 시상대에 오르며 새로운 이정표를 세웠다.
최가온의 시상이 진행되던 시각, 리비뇨에서 약 200㎞ 떨어진 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서도 메달 소식이 전해졌다. 쇼트트랙 대표팀의 막내인 2007년생 임종언(고양시청)이 남자 1000m에서 뒷심을 발휘하며 동메달을 차지했다. 쇼트트랙 대표팀의 대회 첫 메달을 신고하며 앞선 종목에서 빈손에 그쳤던 흐름을 끊어냈다.
이어 2004년생 김길리(성남시청)가 16일 쇼트트랙 여자 1000m에서 동메달을 추가했다. 혼성계주 준결승에서 미국 선수에게 걸려 넘어지며 탈락했던 아쉬움을 털어냈다. ‘슈퍼카 람보르기니처럼 빠르다’는 뜻의 ‘람보르길리’라는 별명답게 첫 올림픽 무대에서 포디움 입성에 성공했다.
영건들의 도전은 계속된다. 2008년생 신지아(세화여고)는 20일 피겨스케이팅 프리 경기에 출전하고, 2001년생 정재원(강원도청)은 22일 스피드스케이팅 남자 매스스타트에서 메달 사냥에 나선다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
