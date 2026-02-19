2월 롤러코스터 증시 ‘상위 5개 종목’ 수익률 외국인 ‘완승’
수익률 외인 18.73% 개인 -6.76%
외국인, SK하이닉스 5조 팔때
개인투자자는 3조어치 사들여
코스피가 롤러코스터를 타고 있는 2월, 개인과 외국인 투자자의 상위 순매수 종목과 수익률이 극명하게 엇갈렸다. 외국인 순매수 상위 5개 종목 평균 수익률은 약 20%에 육박했지만, 개인이 선택한 상위 5개 종목은 모두 마이너스를 기록했다. 상위 종목 수익률은 외국인의 ‘완승’이다. 한국 증시 활황으로 외국인 투자자 유입이 크게 늘며 이들의 한국 주식 보유액은 1년 전보다 배 가까이 늘었다.
18일 한국거래소에 따르면 지난 2~13일 개인 투자자가 코스피에서 가장 많이 순매수한 종목은 SK하이닉스였다. 약 3조2473억원 규모다. 네이버(7164억원), 현대차(5026억원), 한화에어로스페이스(4852억원), 카카오(4029억원)가 뒤를 이었다.
외국인의 투자 양상은 달랐다. 외국인은 두산에너빌리티(5992억원)를 가장 많이 순매수했다. 이어 한화솔루션(2984억원), 셀트리온(2592억원), 아모레퍼시픽(1584억원), 효성중공업(1579억원) 순이었다. 순매수 상위 5개 종목 평균 수익률에선 외국인(18.73%)이 압도적으로 높았다. 개인은 -6.76%를 기록했다.
순매도 종목 또한 상반된 모습을 보였다. 개인 투자자는 외국인 순매수 1·2위 종목인 두산에너빌리티와 한화솔루션을 각각 7329억원, 4573억원어치 팔아 1·3번째로 많이 순매도했다. 외국인은 개인이 가장 많이 순매수한 SK하이닉스를 4조8810억원 순매도해 가장 많이 팔았다. 삼성전자는 개인과 외국인 모두 각각 5282억원, 2조1670억원 순매도해 매도 우위였다.
외국인은 반도체 대형주(SK하이닉스·삼성전자) 중심으로 차익실현에 나선 뒤 에너지주(두산에너빌리티·한화솔루션)를 사들이는 경향이 뚜렷했다. 다만 설 연휴 직전(9~13일) 삼성전자를 2조5597억원, SK하이닉스를 1829억원 순매수해 다시 반도체에 베팅하는 모습이다. 외국인의 한국 주식 보유액도 급등세다. 금융감독원에 따르면 지난해 12월 말 기준 외국인 투자자가 보유한 한국 상장주식의 가치는 1326조8000억원이었다. 2024년 말(673조7000억원)보다 96.9% 증가한 규모다. 외국인 보유주식이 국내 증시에서 차지하는 비중도 27.0%에서 30.8%로 증가했다.
섹터별 온기도 사뭇 다르다. 증권주는 증시 활황에 힘입어 랠리 중이다. 1월 2일~2월 13일 기간 국내 상장지수펀드(ETF) 중 가장 높은 수익률을 기록한 상품(레버리지 제외)은 TIGER(타이거)증권으로, 76.50% 상승했다. HANARO(하나로)증권고배당TOP3플러스와 KODEX(코덱스)증권도 각각 수익률 75.45%, 74.70%를 기록했다.
방위산업주들은 지난달 급등 후 이달 조정 국면이다. 한화에어로스페이스 주가는 130만원까지 오르며 37.42% 상승했지만 지난 13일 종가 기준 110만5000원으로 떨어졌다. 현대로템 역시 올해 19만3400→23만5000→20만1500원으로 1월 급등, 2월 하락을 경험했다. 러시아-우크라이나 전쟁 종전 기대감과 차익실현 매물 출현 등으로 단기 조정에 들어간 것으로 분석된다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사