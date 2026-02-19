K방산, 올해 합산매출 ‘50조’ 정조준… 유럽·중동 빅딜 노린다
수주 물량 납품 단계로 실적 반영
지난해 사상 처음으로 합산 매출 40조원을 돌파한 국내 방산업계의 상승세가 올해에도 이어질 전망이다. 대규모 수출 물량이 본격 납품 단계에 들어서면서 매출과 영업이익 모두 두 자릿수 증가율을 기록할 것으로 예상된다.
18일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 올해 국내 방산 4사인 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주(KAI), LIG넥스원의 합산 매출 컨센서스(증권사 전망치 평균)는 47조9147억원으로 집계됐다. 이는 지난해 40조4526억원 대비 18.4% 증가한 수치다. 일각에선 50조원을 돌파할 가능성도 있다고 본다.
방산 4사의 합산 영업이익은 지난해(4조6324억원)보다 41.6% 증가한 6조5621억원으로 전망됐다. 한화에어로스페이스가 4조3577억원, 현대로템 1조2479억원, KAI 4951억원, LIG 넥스원 4614억원 등이다.
방산업계 전망이 밝은 건 그간 확보한 해외 수주 물량이 납품 단계에 진입하면서 실적에 반영되고 있어서다. 매출이 더 늘어날 가능성도 있다. 러시아·우크라이나 전쟁 장기화, 중동 분쟁 등으로 무기 수요가 높아진 상황에서 비교적 저렴한 가격에 빠른 납기와 성능을 갖춘 한국산 제품은 매력적인 선택지로 꼽힌다.
국내 기업들은 유럽, 중동뿐 아니라 미국 시장으로도 시야를 넓히고 있다. 한화에어로스페이스는 폴란드와 K9 자주포 3차 계약 체결을 앞두고 있고 스페인 자주포 현대화 사업, 루마니아 장갑차 사업에도 참여하고 있다. 중동에선 사우디아라비아에 K9 자주포, 천무 공급을 타진하는 중이다.
현대로템은 연내 폴란드와 K2 전차 3차 공급 계약을, 루마니아와 K2 전차 계약을 각각 체결할 예정이다. KAI는 한국형 초음속 전투기 KF-21과 수리온 헬기 등의 중동 진출 확대를 노린다. LIG넥스원은 유도로켓 ‘비궁’의 미국 진출을 모색하고 있다.
업계 관계자는 “방산 분야의 상승 동력은 여전히 강하다”며 “기존 수출 지역 외에도 미국 서유럽 중남미 아프리카 등 신규 지역 내 대형 사업 수주 가능성이 높아지고 있다”고 말했다.
