가부장 북한에 이례적 ‘女風’… 김주애 후계자 정지작업?

김정은 북한 국무위원장이 지난 16일 평양 화성지구 4단계 1만 세대 살림집 준공식 경축 공연에 참석했다고 조선중앙TV가 18일 보도했다. 김 위원장이 공연 관람 도중 딸 김주애의 손을 잡고 있다. 연합뉴스

남성 중심의 폐쇄적 사회인 북한이 주요 당정 간부에 여성을 포진시키고 활약상을 조명하는 여론전을 펼치고 있다. 김정은 국무위원장의 딸 김주애의 4대 세습을 위한 여건 조성의 일환이라는 해석이 나온다. 주애는 임박한 9차 당대회를 앞두고 이례적으로 주민과 잇달아 접촉하면서 영향력을 키우고 있다.



18일 통일부에 따르면 김 위원장은 집권 후 꾸준히 ‘여성 띄우기’에 나서고 있다. 북한은 전통적인 가부장제 사회로 김정일 시대 때만 해도 여성은 요직에 앉지 못했다. 그러나 김 위원장은 최측근에 최선희 외무상과 현송월 당 부부장 등 여성을 배치했다. 특히 최 외무상은 2024년 말 정치국 후보위원에서 위원으로 승격하며 북한 권력 서열 10위권으로 올라섰다. 지난해 11월 김영남 전 최고인민위원장의 장의위원 명단에서도 최 외무상은 9번째에 이름을 올렸다. 김 위원장의 여동생 김여정 부부장은 ‘김정은의 입’으로 불리며 몇 년째 주요 대외메시지를 전담하고 있다. 이 밖에 우리의 국회 격인 최고인민회의에 박금희 부의장과 노동당 내 리혜정 역사연구소장, 김정순 근로단체부장 등 여성 간부가 포진해 있다.





김 위원장은 기존에 남성이 주목받던 분야에서도 여성 활약상을 주목하고 있다. 지난해 U-17 여자 월드컵, 2024년 U-20 여자 월드컵을 우승한 축구선수단을 직접 만나 격려했다. 딸 주애와 함께 공군절 기념식에 참관해 여성 조종사 안옥경·손주향을 치켜세웠다.



주애도 활동 범위를 넓히고 있다. 17일 노동신문에 따르면 주애는 앞선 16일 평양 5만 세대 주택 건설의 마무리 단계인 화성지구 4단계 1만 세대 살림집 준공식에 김 위원장과 함께 참석했다. 이 자리에서 주애는 이례적으로 새 주택 입주자들을 만나 직접 껴안고 격려했다. 그간 고위 당정 간부가 아닌 주애가 주민과 접촉하는 장면은 공개된 적이 없었다.



이를 두고 국가정보원과 통일부는 이달 하순 예정된 9차 당대회 중 북한이 4대 세습을 공식화할 가능성에 주목하고 있다. 주애의 행동이 당대회를 앞두고 의도된 연출일 가능성이 있어서다. 김 위원장이 당대회에 앞서 주애를 주민에게 노출하면서 세습의 밑그림 그리기에 나섰다는 평가가 나오고 있다.



노동신문은 이날 9차 당대회에 참가할 각급 당 대표자들이 금수산태양궁전을 참배하고 대표증 수여식도 진행됐다고 보도했다. 과거 당대회 때 각급 당 대표자가 평양에 도착하면 일주일 내로 당대회가 진행된 만큼 곧 행사가 열릴 전망이다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “주애의 주민과의 접촉은 북한의 후계 계승 문제가 중요한 전환점에 도달했다는 의미”라며 “곧 개최될 9차 당대회에서 후계 문제 결정사항을 지켜봐야 한다”고 평가했다.



박준상 기자 junwith@kmib.co.kr



