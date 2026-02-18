국힘, 尹선고에 어떤 입장 낼까
‘속죄·혁파’ 요구 속 “이미 늦어” 회의론도
19일 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 선고를 앞두고 국민의힘은 여전히 ‘절윤’(윤석열 절연) 문제를 정리하지 못하고 있다. 당내에선 이번 선고를 ‘속죄와 혁파’의 계기로 삼아야 한다는 목소리가 이어지고 있지만 “타이밍을 놓쳤다”는 회의론도 감지된다.
한 지도부 인사는 18일 통화에서 “19일 최고위원회의에서 윤 전 대통령 선고 결과 관련 어떤 입장을 표명할 것인지 논의해볼 것”이라고 말했다. 박성훈 수석대변인은 “명확한 당의 방향성, 중도·외연 확장에 대한 메시지가 담길 것”이라며 “다만 형식과 구체적 시기는 아직 정리되지 않았다”고 전했다.
장동혁 대표는 ‘잘못된 과거와의 절연’은 언급했지만 그 대상이 윤 전 대통령인지는 분명한 답변을 외면해 왔다. ‘명시적 절윤’을 요구해온 당내 소장파들은 장 대표 입장에 촉각을 세우고 있다. 옛 친윤(친윤석열)계 윤상현 의원도 지난 16일 “잘못을 분명히 인정하고 국민과 역사 앞에 속죄하며 새로운 길로 나아가야 한다”고 밝혔다.
그러나 당내에선 지도부가 외연 확장과 강성 지지층 사이 갈지자 행보를 보이다 실기했다는 회의론도 크다. 한동훈 전 대표 제명과 배현진 의원 당원권 정지 1년 중징계 여파에 당내 중도세력이 설 자리가 좁아졌다는 비판도 나온다. 수도권 여론지표가 악화하고 있지만 장 대표 행보를 강하게 성토해온 오세훈 서울시장과의 간극은 갈수록 벌어지고 있다. ‘경기지사 차출론’이 재점화된 유승민 전 의원도 “지금 당의 모습은 정상이 아니다”며 불출마 방침을 재확인했다. 반면 강성 지지층 일부는 절윤 시 지지를 철회하겠다며 으름장을 놓고 있다.
이형민 최수진 기자 gilels@kmib.co.kr
