은행 신용대출 최저 금리 하단 年 4%선 돌파

은행 신용대출 최저 금리 하단 年 4%선 돌파
1년 2개월 만에… ‘영끌족’ 부담 커져
KB국민·신한·하나·우리 4대 은행의 신용대출 최저 금리가 연 4% 선을 돌파했다. ‘기준금리 하락기가 끝났다’는 인식이 확산하며 시중 금리가 상승 중인 것으로 분석된다. 이른바 ‘영끌’ 투자자의 빚 상환 부담이 더욱 커질 전망이다.
18일 은행권에 따르면 지난 13일 기준 4대 은행이 신용 1등급에 내주는 1년 만기 신용대출 금리는 연 4.01~5.38%로 집계됐다. 이 대출 금리 하단은 연 3.5%였던 기준금리가 내리막을 걷기 시작한 2024년 말부터 줄곧 3%대였으나, 약 1년 2개월 만에 다시 4% 선을 돌파했다.
특히 최근 한 달 새 신용대출 금리 상승 폭이 크다. 지난달 16일과 비교하면 하단은 0.26% 포인트, 상단은 0.15% 포인트 상승했다. 이 기간 은행권이 신용대출 금리의 지표로 삼는 은행채 1년물 금리가 2.785%에서 2.943%로 0.158% 포인트 뛴 여파다.
다른 대출 상품도 상황은 비슷하다. 혼합형(5년 고정 후 변동) 주택담보대출의 금리는 연 4.36~6.44%로 하단이 이미 4.4%에 육박한다. 지난달 16일 대비 하단은 0.23% 포인트, 상단은 0.14% 포인트 상승했다. 이 또한 지표 금리인 은행채 5년물 금리가 0.107% 포인트 상승한 영향을 받았다.
신규 코픽스(COFIX·자금조달비용지수) 기준 변동형 주담대 금리의 경우엔 연 3.83~5.73%로 하단이 아직 3%대다. 하지만 이는 서울시금고를 운영하는 신한은행이 시 모범 납세자에게 제공하는 금리 0.5% 포인트 감면 혜택을 적용한 수치다. 사실상 4대 은행 대출 상품 전반에서 연 3%대 금리가 사라진 셈이다.
