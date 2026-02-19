지난해 근로소득세 70조 육박 ‘역대 최대’
국세 중 근로소득세 비중 18.3%
국세 71% 늘 때 근소세 152%↑
대규모 성과급에 올해 더 늘 듯
지난해 근로소득세 수입이 70조원에 육박하는 것으로 나타났다. 반도체 호황으로 삼성전자·SK하이닉스 등 주요 대기업 성과급이 늘면서 올해 근로소득세는 역대 최고치를 한 번 더 갈아치울 전망이다.
18일 재정경제부에 따르면 지난해 근로소득세 수입은 전년(61조원)보다 7조4000억원(12.1%) 늘어난 68조4000억원으로 집계됐다. 최근 10년간 총국세 수입이 71.6% 늘 때 근로소득세는 152.4% 증가했다. 근로소득세는 직장인 월급에서 원천징수되는 세금이다. 최근 10년간 매년 증가해 2024년 처음 60조원대로 올라섰다. 지난해에는 증가폭을 키워 70조원에 근접했다.
취업자 수 증가와 임금 상승이 근로소득세 수입 증가를 이끌었다는 게 재경부 설명이다. 상용근로자 수는 2024년 1635만3000명에서 지난해 1663만6000명으로 28만3000명(1.7%) 증가했다. 이들의 1인당 임금 역시 2024년 10월 416만8000원에서 지난해 10월 447만8000원으로 31만원(7.4%) 올랐다.
전체 세수 대비 비중도 꾸준히 커지고 있다. 2021년 근로소득세는 총 국세 344조1000억원 중 13.7%를 차지했지만 지난해 총국세(373조9000억원) 대비 비중은 18.3%로 확대됐다.
올해 근로소득세는 더 늘어날 것으로 보인다. 주요 반도체 대기업 성과급이 늘어서다. SK하이닉스는 역대 최대인 기본급(연봉의 20분의 1) 2964%의 성과급을 지급하기로 했다. 연봉 1억원 기준 성과급은 1억4820만원으로 추산된다. 삼성전자의 디바이스솔루션(DS) 부문도 올해 성과급으로 연봉의 47%를 받는다. 정부는 올해 근로소득세 예상 세수를 68조5000억원으로 잡았는데, 지난해 이와 맞먹는 규모의 세수가 걷힌 만큼 올해는 70조원대 진입이 유력해 보인다.
다만 근로소득세를 제외한 주요 세목은 등락을 거듭하고 있다. 부가가치세는 반도체 수출과 설비투자 급증으로 환급 규모가 커지면서 79조2000억원으로 3.7% 감소했다. 증권거래세도 세율 인하로 27.7% 줄어 3조4000억원에 그쳤다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
