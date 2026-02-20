“‘개발병’ 앓는 한국… 한강변에 고층 아파트 장벽만 높였다”
[국민 초대석]
도시재생·설계 전문가
정석 서울시립대 교수
최근 서울은 어느 때보다 활발한 모습이다. 재개발, 재건축이 서울 곳곳에서 진행되며 눈길이 닿는 곳이면 타워크레인이 빠지지 않고 보여서다. 건설업계에선 올해 민간 도시정비사업 시장 규모가 80조원에 이를 것으로 추산한다. 지난해(50조원)보다 규모가 크게 늘었다. 한강 조망이 기대되는 ‘압여목성’(압구정·여의도·목동·성수)에서 초고층 개발이 예고돼 기대도 큰 분위기다. 집값 안정을 위한 ‘공급 확대’ 방침까지 나오며 이런 기조는 한동안 이어질 것으로 예상된다.
하지만 궁금증도 생긴다. 한강 변을 따라 40~50층짜리 아파트들이 늘어서면 높다란 병풍이 쳐지게 될까. 시민들은, 서울을 찾은 외국인 관광객들은 이 모습을 보고 어떤 생각을 할까. 이대로 괜찮을까. 지난달 26일 서울 동대문구 서울시립대 연구실에서 도시재생·도시설계 전문가인 정석 서울시립대 도시공학과 교수를 만나 의견을 물었다. 그는 “이대로 간다면 100년 후 서울은 답답하고 보기 싫어서 ‘모두가 떠나는 도시’가 될 수 있다”고 경고했다.
-한국은 왜 대규모 재건축·재개발이 많을까.
“리모델링 대비 재건축이 쉽고 유리해서 그렇다. 국가나 지방정부가 재건축이 어렵게 법, 제도를 정비해주면 주민은 더 유리한 걸 택할 건데, 그렇지 않으니까 재건축을 쉽게 하는 거다. 재건축은 나무 하나 남기지 않아서 30년간 조성된 생태환경이 백지가 돼버린다. 반면 리모델링은 나무를 남길 수 있다. 또 큰 평형 집을 2~3개로 쪼개 추가공급 효과를 낼 수 있는 것도 장점이다. 옛날엔 대가족이 살아서 50~60평대 아파트가 많았는데, 그걸 2~3채로 쪼개서 문을 분리해주면 집주인은 임대수익을 보고 청년, 신혼부부는 기반 시설을 누리면서 집도 구할 수 있다. 신혼부부가 들어오면 학교가 다시 채워지고 동네가 젊어진다. 그럼에도 재건축이 많은 건 재개발·재건축을 선호하는 이들의 세력이 커서 그렇다. 구청은 재건축으로 주민의 계층이 바뀌니 좋아하고, 건설사는 이익이 생기니 좋다. ‘얼죽신’(얼어 죽어도 신축), ‘영끌’(영혼까지 끌어모아 대출) 같은 프레임도 다 경제·정치적 논리에서 비롯됐다고 생각한다.”
-한강 변부터 세운지구까지 고층 개발이 뜨거운 감자인데.
“1994년 서울연구원에 들어가서 처음 맡은 연구과제가 한강 경관 관리였다. 당시 입면적(아파트 높이와 폭을 곱한 값), 차폐도(아파트 입면적을 모두 더한 값을 단지 전면 길이로 나눈 값), 시각회랑(연속적으로 조망할 수 있는 선형의 관찰통로) 규제를 제안해서 아파트 사이로 남산, 관악산이 보이게 했었는데 결국 한강 변이 재건축되면서 사이사이를 아파트가 다 메워버렸다. 높이 규제를 풀고 건물 사이를 벌리게 해도 결국은 채워지니 고층화할수록 한강 변 장벽만 높아질 뿐이다. 결국엔 높이를 제한하는 방법밖엔 없는 거다. 개인적으로는 15층 높이가 마지노선이라고 생각한다. 파리나 런던, 워싱턴, 샌프란시스코, 베이징 같은 도시들은 강력한 높이 규제를 한다. 그래서 도시 경관이 아름다운 거다. 세운지구 논란도 마찬가지다. 높이 규제는 주거환경 보전을 위해서도 필요하지만, 역사를 지키기 위해서도 필요하다. 문화재 주변은 환경영향평가 규제를 받는 게 당연한데 정해진 높이를 2배로 높였잖나. 말도 안 되는 일이다. 도시가 온전하게 유지되려면 규제가 필요하다. 서울은 산과 언덕이 특징인 도시라 스카이라인을 위한 고층 개발이 필요하지도 않다.”
-그럼 도시개발은 어떤 방식으로 이뤄져야 하나.
“수도권에 신도시를 짓거나 대규모 재개발·재건축을 하면 국토균형발전이란 목표와는 멀어지게 된다. 신도시가 하나 생길 때마다 비수도권 인구가 줄어서다. 1기 신도시 입주 전에는 수도권과 비수도권 인구가 모두 늘었는데 신도시 입주가 시작되면서 비수도권 인구가 줄었다. 문제는 수도권에 젊은 인구가 몰리면 출생률이 낮아진다는 거다. 높은 집값과 물가, 치열한 경쟁, 출퇴근 문제 등으로 숨이 턱턱 막히니까 젊은 부부가 아이를 못 낳고 출생률은 낮아지는 악순환이 반복된다. 수도권 인구가 늘수록 인구 위기는 심화하기 때문에 수도권으로 인구를 끌어들이는 일은 그만해야 한다. 인구가 줄고 있는데 왜 아파트를 계속 짓나. 상가, 사무실의 공실률이 10%를 넘는다. 주택을 새로 짓지 말고 비어있는 공간을 주택으로 고쳐 쓰면 된다. 가장 나쁜 건 바깥에 새로, 대규모로 개발하는 거다. 대규모로 개발된 집들엔 성채가 생기고, 결국 도시는 암 덩어리들의 집합이 돼버린다. 그래서 기존 도시를 쇠퇴시키지 말고, 작게 고치고 채우는 방식이 돼야 한다. 도시를 유기체, 생명체로 볼 필요가 있다. 국토를 몸에 비유해서 수도권이 얼굴이고 지방이 팔다리라고 보면 얼굴엔 피가 몰려서 터지기 직전이고, 팔다리는 괴사 직전인 상태다. 해법은 피가 바깥으로 흐르게 하는 것 아닌가. 이중·다중거점 생활이 가능하도록 전국 대중교통을 이용할 수 있는 정기권을 만들고, 전국 시도에 저렴한 마을 호텔을 지어서 체류할 수 있는 공간을 제공하면 된다. 청년들은 필요할 때 서울에 와서 업무를 보고, 다른 거점은 생활공간으로 꾸려나갈 수 있게 된다. 한국은 ‘개발병’에서 벗어나야 한다.”
-100년 후 서울은 어떤 모습일까.
“답답한 모습이 보기 싫어서 모두가 떠나려 하는 도시가 될지도 모른다. 한 번 지어진 건물은 50~100년을 가기 때문에 도시는 한 번 망가지면 다시 만들기가 어렵다. 그래서 경관을 잘 만들어야 하는데, 시장이 강력한 의지가 있어야 하고 시민들은 강력하게 지지해줘야 한다. 우리나라는 정치적 민주주의는 발달했지만, 자치 민주주의는 약하다. 내가 도시의 주인이란 의식이 약하다는 얘기다. 내게 불편이 생기면 목소리를 내지만, 내가 사는 도시의 현재와 미래를 생각하는 마음은 부족하다. 미국은 종묘 같은 문제가 생기면 주민들이 투표해서 결정한다. 시애틀에서는 1980년대에 개발을 엄격하게 규제하는 도시계획을 시민들이 주도해서 만들었다. 서울이 사랑받는 도시가 되려면 이런 성숙한 자치 민주주의가 필요하다.”
