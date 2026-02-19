취권부터 빨래 개기까지… 中 춘제 쇼 점령한 로봇

“중국의 야심 보여주는 무대”

시청률 79%… 13년 만에 최고

로이터연합뉴스

중국의 대표적 춘제(설) 축하쇼인 ‘춘완’(春晩) 무대를 올해도 휴머노이드 로봇들이 장악했다. 중국중앙TV(CCTV)는 16일 밤 방송한 ‘춘제완후이’(춘완) 무대에 유니트리(위수커지)·노에틱스(쑹옌동력) 등 중국 로봇기업이 제작한 휴머노이드 로봇을 대거 등장시켜 공연과 콩트, 무술 시연 등을 선보였다.



하이라이트는 유니트리의 H1 휴머노이드 로봇 수십 대가 무술학교 학생들과 함께 무대에 오른 ‘무봇’(武BOT)공연이었다. 지난해 춘완에서 ‘칼군무’로 화제를 모았던 이들 로봇은 도약대를 활용한 3m 공중 제비돌기와 술병을 들고 비틀거리는 취권 동작에 이어 쌍절곤·칼·봉을 휘두르는 고난도 기술을 자랑했다.



‘할머니의 최애’라는 콩트에선 다양한 크기의 노에틱스 로봇이 손자 역할로 등장해 마술과 춤으로 재롱을 부렸다. 매직랩(모파위안즈)의 로봇들은 인간 가수들과 함께 군무를 췄고 갤봇(인허통융)의 G1 로봇은 빨래 개기 등 집안일을 하며 ‘가정용 로봇’ 시대가 다가왔음을 보여줬다.



로이터통신은 이번 공연을 “휴머노이드 로봇과 미래 제조업을 장악하려는 중국의 야심 찬 계획을 보여주는 무대”라고 평가했다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 지난해 전 세계에 출하된 약 1만3000대의 휴머노이드 로봇 중 90%가 중국산이다.



1983년 처음 방송된 춘완은 전 세계 중국인이 시청하는 인기 방송 프로그램이다. 올해 시청률은 79.29%로 13년 만에 최고치였다. 17일 오전 8시 기준 지상파와 뉴미디어 등 모든 플랫폼을 통한 접속횟수가 230억6300만회로 지난해 같은 기간보다 37.3% 증가했다.



베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



