美 ‘민권 운동의 대부’ 제시 잭슨 목사 별세
흑인·소외계층 지킨 인권운동가
대선 도전… 흑인 대통령 길 닦아
두 차례 내한… “DMZ 무너질 것”
트럼프·오바마 등 전·현직 추모
미국 인권 운동가 제시 잭슨 목사가 17일(현지시간) 84세를 일기로 별세했다. 로이터통신에 따르면 유족은 이날 성명에서 “아버지는 우리 가족뿐 아니라 전 세계의 억압받고 소외된 이들, 목소리 없는 이들을 섬기는 지도자였다”고 전했다. 2017년 파킨슨병 투병 사실을 공개한 잭슨 목사는 지난해 11월 신경 퇴행성 질환인 진행성 핵상마비 치료를 위해 병원에 입원했다.
잭슨 목사는 1960년대 미국 인권운동의 상징적 인물 중 하나다. 그는 흑인과 소외계층의 권익 향상을 위해 민권 단체를 설립하는 등 인권운동을 평생의 소명으로 삼았다. 다른 민권운동가들과 달리 민주당 등 제도권 정당을 통해 차별 문제를 해결하려 했다. 그는 멘토였던 마틴 루서 킹 주니어 목사와 동역했다. 1968년 4월 킹 목사가 테네시주 멤피스의 한 모텔에서 암살될 때 바로 옆에 있던 사람도 잭슨 목사였다.
1968년 6월 미국 침례교단에서 목사 안수를 받은 잭슨 목사는 1984년과 1988년 민주당 대선 경선에 출마해 흑인 유권자와 백인 자유주의자들의 지지를 끌어내며 선전했다. 2008년 미국 최초의 흑인 대통령으로 당선된 버락 오바마 전 대통령은 “잭슨 목사가 두 차례 역사적 대통령 선거에 출마하며 내가 이 나라 최고위 직책에 도전할 수 있는 토대를 마련했다”고 회고하기도 했다.
한국과도 인연이 깊다. 그는 1986년 방한해 비무장지대(DMZ)를 방문하고 가택연금 중이던 고(故) 김대중 전 대통령을 만나 지지를 표명했다. 2018년 두 번째 방한 때는 한국기독교교회협의회(NCCK) 주최 한반도 평화기도회에 참석했다. 그는 당시 국민일보와 인터뷰에서 “이 땅에 대한 하나님의 치유, 즉 한반도의 분단 종식이란 말씀을 품고 14시간 비행을 감수하고 왔다”며 “베를린 장벽과 남아프리카공화국의 아파르트헤이트가 무너졌듯 한국의 DMZ도 무너질 것”이라고 했다.
전·현직 미국 대통령의 추모도 이어졌다. 도널드 트럼프 대통령은 “제시는 강한 개성과 투지, 실용적 지식을 지닌 좋은 사람이었다”며 “그는 매우 사교적이었으며, 진정으로 사람들을 사랑하는 사람이었다. 보기 드문 자연 같은 존재(force of nature)”라고 애도했다.
조 바이든 전 대통령은 “잭슨 목사는 하나님의 사람이자 국민의 사람”이라며 “우리나라의 영혼을 구원하기 위한 일을 두려워하지 않았다”고 밝혔다.
오바마 전 대통령은 “진정한 거인 잭슨 목사는 우리 모두가 하나님의 자녀로서 존엄과 존중을 받을 자격이 있다는 믿음을 굳건히 지켰고, 60년이 넘는 세월 동안 인류 역사상 가장 중요한 변화 운동을 이끌었다”며 “우리는 그의 어깨 위에 서 있다”고 추모했다.
빌 클린턴 전 대통령 부부도 공동 성명에서 “잭슨 목사는 인간 존엄을 옹호하고 수많은 이들이 더 나은 삶을 살 기회를 만드는 데 기여했다”고 평가했다.
조승현 김동규 기자 chosh@kmib.co.kr
