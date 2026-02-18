美·이란 ‘핵협상 기본원칙’ 합의… 트럼프 임기 핵농축 중단 시사
로이터, 2주 내 이란 세부 제안
트럼프 레드라인 두고선 입장차
미국과 이란이 17일(현지시간) 열린 핵 협상에서 최종 합의의 토대가 될 ‘기본 원칙(guiding principles)’을 마련했다고 이란 정부가 밝혔다. 미국이 중동에 항모를 파견하고, 이란이 세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협에서 군사 훈련을 하는 등 긴장이 높아진 상황에서 일단 협상을 이어나갈 동력은 만든 것으로 해석된다.
뉴욕타임스(NYT)는 이날 양국이 스위스 제네바에 있는 유엔 주재 오만 대사관 관저에서 약 3시간 30분에 걸쳐 이란의 핵 프로그램을 둘러싸고 협상을 한 뒤 ‘기본 원칙’을 마련했다는 이란 측 입장을 전했다. 이란 측 협상 대표인 아바스 아라그치 외무장관은 이번 회담이 이달 오만에서 열린 이전 협상보다 “더 건설적이었다”며 “좋은 진전을 이루었다”고 이란 국영 방송에 밝혔다. 다만 그는 구체적인 내용은 밝히지 않았다.
NYT는 이란 관리들을 인용해 이란이 3년에서 5년 동안 핵농축 활동을 중단할 의향이 있음을 시사했다고 전했다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령 임기와 겹친다. 또 이란은 자국이 보유한 우라늄 비축분을 국제 사찰단이 보는 앞에서 희석할 의사가 있다는 뜻도 전했다. 그 대가로 이란은 미국이 금융·은행 제재를 해제하고, 석유 판매 금수 조치를 철회할 것을 요구했다고 NYT는 전했다.
다만 미국은 이란보다 덜 긍정적이었다. J D 밴스 부통령은 이날 폭스뉴스에서 “(협상이) 어떤 면에서는 잘 진행됐다. 이후에 다시 만나기로 합의했기 때문”이라면서도 “트럼프 대통령이 몇 가지 레드라인을 설정했는데 이란은 아직 그걸 실제로 인정하고 해결해 나갈 의지가 없다는 점은 매우 분명했다”고 말했다. 로이터통신은 미 당국자를 인용해 이란이 2주 내 세부 제안을 내놓을 것이라고 했다.
이번 협상은 지난 6일 오만에서 협상을 재개한 지 11일 만이다. 이란에선 아라그치 외무장관 등이 참석했고, 미국 측에선 트럼프 대통령 특사인 스티브 위트코프, 맏사위 재러드 쿠슈너 등이 나섰다. 이들은 직접 대면이 아닌 오만 정부 인사를 통해 메시지를 주고받으며 간접적으로 협상했다. 바드르 알부사이디 오만 외무장관은 회담 후 엑스에 “공통 목표와 관련해 기술적 문제점을 규명하는 데 상당한 진전을 이루며 협상이 마무리됐다”고 평가했다.
미국은 최근 중동에 항공모함 2척을 파견하는 등 이란을 고강도로 압박했다. 이란도 협상 시작 후 이슬람혁명수비대(IRGC)의 군사 훈련을 위해 세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협을 일정 시간 봉쇄할 것이라고 발표했다. 혁명수비대는 이날 호르무즈 해협에서 실사격 훈련도 했다.
트럼프는 전날 전용기에서 “합의를 못할 경우 결과를 그들(이란 측)이 원할 것이라고 생각하지 않는다”고 경고했다. 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이도 이날 연설에서 “항공모함은 분명 위험한 장비”라면서도 “항공모함보다 더 위험한 것은 그것을 바다 밑바닥으로 보낼 수 있는 무기”라고 맞받아쳤다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사