현대차, 미국 친환경차 누적 판매 100만대 돌파
2011년 문 두드린 후 15년만
하이브리드차가 판매 이끌어
현대자동차가 미국 친환경차 시장에서 누적 판매량 100만대를 돌파했다. 2011년 쏘나타 하이브리드로 문을 두드린 지 15년만이다.
18일 업계에 따르면 현대차는 지난달까지 미국에서 친환경차 101만4943대를 판매했다. 전기차, 하이브리드차, 수소차를 모두 합한 수치다. 상승곡선이 가파르게 치솟기 시작한 건 2021년이다. 전년보다 3배 이상 많은 7만5009대를 팔았다. 2022년 9만8443대, 2023년 15만9549대, 2024년 20만4115대로 매년 성장세를 이어갔다. 지난해엔 25만9419대로 최대 판매기록을 다시 썼다. 친환경차 판매 비중도 26.4%까지 끌어올렸다. 미국에서 팔린 현대차 4대 중 1대는 친환경차인 셈이다. 올해 1월에도 판매량 1만7408대를 기록해 1년 전보다 30% 이상 급증했다.
이 같은 성적표를 이끈 건 하이브리드차다. 미국 누적 판매량 75만9359대로 전체 친환경차 판매량의 75%를 차지한다. 전기차는 25만3728대, 수소차는 1856대다. 가장 많이 팔린 친환경차는 투싼 하이브리드다. 2021년 미국에 첫 선을 보인 뒤 지난달까지 23만3793대 판매됐다. 이어 쏘나타 하이브리드(20만5420대), 아이오닉5(15만618대) 순이었다. 지난해 출시한 팰리세이드 하이브리드는 지난달 ‘2026 북미 올해의 차’ 유틸리티 부문에 선정되는 등 기술력을 인정받고 있다.
현대차는 현재 미국에서 하이브리드차 4종, 전기차 7종, 수소차 1종을 판매하고 있다. 현대차는 미국 앨라배마공장(HMMA)과 현대차그룹메타플랜트아메리카(HMGMA)를 중심으로 현지 친환경차 생산을 늘리고 있다. 지난해 두 공장에서 생산한 친환경차는 13만2533대에 달한다. 현대차는 하이브리드차의 생산 비중을 늘릴 계획이다. 전기차 확산 추세에 반대로 가는 도널드 트럼프 미국 행정부 정책이 이 같은 결정에 영향을 미친 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 총 7500달러 규모의 전기차 세액공제 혜택을 지난 10월부터 중단하고 온실가스 규제를 완화하는 등 반전기차 정책을 쓰고 있다. 이로 인해 지난해 미국 전기차 판매량은 127만5714대로 10년 만에 처음 뒷걸음질쳤다. 현대차는 HMGMA에 혼류 생산 체제를 도입해 일부 전기차 생산 라인을 하이브리드차로 전환할 계획이다. 현대차 관계자는 “친환경차 파워트레인(동력장치) 기반 신차를 시장에 지속 출시해 소비자에게 보다 다양한 선택지를 제공할 것”이라고 말했다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사