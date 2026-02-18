“의대 갈래요”… 서울대 자연계 정시 합격 포기 5년만에 최다
2026학년도 서울대 180명 미등록
의대 모집 증원 내년 이탈 더 늘 듯
2026학년도 서울대 정시 전형에 합격하고 등록하지 않은 인원이 최근 5년 새 가장 많았던 것으로 집계됐다. 등록하지 않은 인원 대다수는 자연계열에서 나왔는데, 의대에 중복 합격해 빠져나갔을 것이란 분석이 나온다.
18일 종로학원에 따르면 2026학년도 서울대 정시모집 합격자 가운데 등록하지 않은 인원은 모두 224명이다. 자연계열이 180명(80.4%)으로 대다수였다. 인문계 36명(16.1%), 예체능 8명(3.6%)이었다. 자연계열 미등록은 최근 5년 새 가장 많은 인원이다. 2022학년도 127명, 2023학년도 88명, 2024학년도 164명, 2025학년도 178명이었다. 의대 모집인원이 일시적으로 대폭 늘어났던 2025학년도보다 많았다.
자연계열에서 가장 많은 이탈 인원이 나온 학과는 첨단융합학부였다. 73명 모집에 16명이 등록하지 않아 합격자 5명 중 1명을 추가 모집으로 채웠다. 2025학년도 12명보다 4명 늘었다. 전기정보공학부는 모집인원 53명 가운데 15명을, 간호대는 모집인원 29명 가운데 14명을 추가 모집으로 채웠다. 서울대 자연계열에서 미등록 인원이 나오지 않은 학과는 의예과와 에너지자원공학과, 통계학과 등 3곳에 불과했다. 인문계열에서는 경영대학과 경제학부에서 7명씩 등록하지 않았다.
입시 전문가들은 통상 서울대 합격자의 등록 포기를 의대 중복 합격에 따른 이탈로 추정한다. 지역의사제 도입으로 의대 모집인원이 늘어나는 2027학년도부터 의대로 이탈하는 서울대 합격자는 더 늘어날 것으로 예상한다.
임성호 종로학원 대표는 “서울대 경영, 경제 등 인문계열 등록포기 인원도 대부분 인문계열 선발 의대, 치대, 한의대 등 메디컬 계열에 동시 합격한 것으로 보인다”며 “의대와 서울대 동시 합격 시 의대를 선택하는 경향이 뚜렷해지는 신호로, 지역의사제가 시작되는 올해(2027학년도) 입시에서 서울대 합격자의 이탈은 더 늘어날 것”이라고 말했다.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
