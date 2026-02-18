‘뺑뺑이’ 없애려면… 광역응급의료상황실 강화 먼저
복지부 ‘이송 혁신 시범사업’ 추진
광역상황실이 직접 이송 병원 지정
‘응급실 뺑뺑이’ 해소를 위한 정부 시범사업을 앞두고 ‘컨트롤타워’ 역할을 맡을 광역응급의료상황실의 기능을 먼저 강화해야 한다는 지적이 나온다. 그동안 광역상황실의 병원 선정 실적이 저조했던 만큼 인력과 인프라 확충이 핵심 과제로 꼽힌다.
보건복지부는 119구급대가 이송 병원을 찾기 위해 일일이 전화를 돌리느라 시간을 허비하는 문제를 줄이기 위해 광역상황실이 직접 이송 병원을 지정하는 내용을 골자로 한 ‘응급환자 이송체계 혁신 시범사업’을 오는 25일 공개할 예정이다.
이번 시범사업은 광주시와 전남도, 전북도 등 3개 광역 시·도에서 이달 말부터 5월까지 시행된다. 복지부는 사업 성과를 평가·분석한 뒤 전국 확대 방안을 마련한다는 방침이다.
시범사업 성패의 열쇠는 광역상황실이 쥐고 있다. 심근경색, 뇌출혈, 심정지 등 즉각적이거나 신속한 처치가 필요한 한국형 응급환자 분류체계(KTAS) 1·2등급 환자의 경우 광역상황실이 이송 병원을 선정해 119구급대에 통보한다.
환자를 살릴 수 있는 ‘골든타임’을 넘길 우려가 있을 때는 상황실이 ‘환자 우선 수용 병원’을 지정할 수 있다. 이 경우 병원은 반드시 환자를 수용해야 하고, 이후 다른 병원 전원까지 책임져야 한다.
광역상황실은 2024년 의·정 갈등으로 응급실 미수용 사례가 늘어나자 중증 환자 이송 및 병원 간 전원을 지원하기 위해 국립중앙의료원 소속으로 설립됐다. 서울인천, 경기강원, 대전충청, 광주전라, 대구경북, 부울경남 등 6개 권역에 1곳씩 있다.
복지부가 공개한 자료에 따르면 지난해 광역상황실에 병원 선정을 위해 접수된 1476건 중 접수취소·철회 607건을 제외하고 869건의 병원 섭외가 진행됐다. 이 중 병원 선정이 완료된 것은 414건으로 절반에 못 미쳤다.
구급대가 병원 선정을 요청하고 그 결과가 통보되기까지 걸린 시간은 평균 33분이었다. 119도 병원 섭외에 실패한 중증 환자가 대상이란 점을 고려해도 통상 KTAS 1등급 환자의 골든타임이 30분 이내라는 점에서 신속히 처리됐다고 보기 힘들다.
가장 큰 문제로 지적되는 것은 인력 부족이다. 광역상황실에는 의사 1명과 간호사 3~5명이 24시간 근무한다. 시범사업이 시작되면 광역상황실에 접수되는 병원 선정 건수가 늘어날 것으로 예상되므로 인력 확충과 인프라 보완이 병행돼야 한다는 목소리가 나온다.
이형민 대한응급의사학회장은 “광주전라 광역상황실은 사람이 부족해 다른 지역 상황실이 대신해주는 날도 많다”며 “호남에 하루 접수되는 119 신고 400~600건을 모두 추적·관찰할 수 있는 역량이 돼야 시범사업의 의미가 있을 것”이라고 말했다.
김영선 기자 ys8584@kmib.co.kr
