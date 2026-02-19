설 극장가 휩쓴 ‘왕과 사는 남자’… ‘휴민트’ 따돌려

관객 400만 돌파… 이 대통령도 관람

영화 ‘왕과 사는 남자’ 400만 기념 사진. 쇼박스 제공

설 연휴 극장가 대전의 최종 승자는 영화 ‘왕과 사는 남자’였다. 경쟁작 ‘휴민트’의 추격을 물리치고 올해 개봉 영화 중 최고 흥행작으로 등극했다.



18일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘왕과 사는 남자’는 개봉 15일째인 이날 누적 관객 수 400만명을 돌파했다. 사극 최초 1000만 관객을 동원한 ‘왕의 남자’(17일), 지난해 한국 영화 흥행 1위 ‘좀비딸’(17일)보다 빠른 속도다. 이미 손익분기점(260만명)을 넘긴 영화는 파죽지세로 관객몰이 중이다.



2파전이 예상됐던 ‘휴민트’(누적 관객 110만명)와의 격차는 크게 벌어졌다. 전날 ‘왕과 사는 남자’ 매출액 점유율이 67.2%(일 관객 66만명)에 달한 반면 ‘휴민트’는 22.5%(21만명)에 그쳤다. ‘휴민트’는 개봉 첫날인 지난 11일 박스오피스 1위에 올랐으나 ‘왕과 사는 남자’가 이튿날 곧바로 정상을 탈환했다.



이재명 대통령도 ‘왕과 사는 남자’ 관람 대열에 동참했다. 전날 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 부인 김혜경 여사와 함께 영화를 관람했다. 이 대통령은 관람 전 엑스에 “대한민국 문화의 힘! 영화 보러 왔습니다”라는 메시지를 남겼다.



‘왕과 사는 남자’는 비극적으로 생을 마감한 단종의 역사에 상상력을 더한 작품이다. 숙부에게 왕위를 빼앗기고 폐위된 단종(박지훈)이 강원도 영월로 유배를 가 촌장 엄흥도(유해진) 등 마을 사람들과 보낸 생애 마지막 4개월을 담았다. 안타까운 역사를 따뜻한 정서로 풀어낸 영화는 연휴 기간 극장을 찾은 가족 단위 관객에게 탁월한 선택지가 됐다.



